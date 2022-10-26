Президент Израиля показал доказательства примения РФ иранских Shahed-136 в Украине (фото)

В качестве доказательств Ицхак Герцог предоставил фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине. Он отметил, что происхождение БПЛА скрывают за кириллическими буквами, нанесенных на них.

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Президент Израиля Ицхак Герцог показал доказательства применения Россией иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на войне в Украине. Об этом он рассказал во время своего визита в США на выступлении в Atlantic Council.

Он показал фотографии корпусов и моторов сбитых беспилотников, сделанные в Украине. По его словам, они доказывают, что Иран продает дроны России, несмотря на отрицания. Герцог отметил, что происхождение БПЛА скрывают за кириллическими буквами, нанесенных на них (беспилотник подписан как Герань-2, — ред.).

"Это дрон "Шахед-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами, но даже шрифт точно такой же", — отметил глава Израиля.

Израильский президент также заявил, что приведенные им доказательства являются лишь частью большого объема информации от разведчиков. Она есть у Ерусалима и Герцог готов ею поделится.

"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасные вещи", — сказал он.

Напомним, 25 октября Ицхак Герцог заявил, что Израиль предоставит США доказательства использования иранских дронов Украине. По его словам, иранское оружие играет важнейшую роль в глобальной дестабилизации и международном сообществе.

В свою очередь в Иране заявляют, что не занимаются поставками оружия в Россию, в том числе дронов-камикадзе. В МИД страны заявили, что готовы направить группу военных экспертов в Украину, чтобы расследовать ситуацию.

Однако 20 октября представитель Минобороны РФ в прямом эфире проговорился, что ударные беспилотники все же являются иранскими. Он перед камерами попросил ведущих не затрагивать тему использования армией России Shahed-136.