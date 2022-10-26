Президент Ізраїлю показав докази застосування РФ іранських Shahed-136 в Україні (фото)

Як докази Іцхак Герцоґ надав фото корпусу та моторів збитих дронів, зроблені в Україні. Він зазначив, що походження БПЛА приховують за кириличними літерами, нанесеними на них.

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ показав докази застосування Росією іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на війні в Україні. Про це він розповів під час свого візиту в США в процесі виступу в Atlantic Council.

Він показав фото корпусів і моторів збитих безпілотників, зроблені в Україні. За його словами, вони доводять, що Іран продає дрони Росії, незважаючи на заперечення. Герцоґ зазначив, що походження БПЛА приховують за кириличними літерами, нанесеними на них (безпілотник підписаний як Герань-2, — ред.).

"Це дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані в грудні 2021 року, подивіться на хвіст і крила дрону, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами, але навіть шрифт такий самий", — зазначив глава Ізраїлю.

Ізраїльський президент також заявив, що наведені докази є лише частиною великого обсягу інформації від розвідників. Вона є в Єрусалима, і Герцоґ готовий нею поділиться.

"Світ має відкрити цю правду і поставити Ірану ці питання. Чи може міжнародне співтовариство домовлятися з Іраном, коли вони прискорено просуваються до створення ядерної бомби і водночас роблять інші жахливі речі", — сказав він.

Нагадаємо, 25 жовтня Іцхак Герцоґ заявив, що Ізраїль надасть США докази використання іранських дронів Україні. За його словами, іранська зброя відіграє найважливішу роль у глобальній дестабілізації та міжнародному співтоваристві.

Зі свого боку, в Ірані заявляють, що не займаються постачанням зброї у Росію, зокрема дронів-камікадзе. В МЗС країни заявили, що готові відправити групу військових експертів в Україну, щоб розслідувати ситуацію.

Проте 20 жовтня представник Міноборони РФ у прямому ефірі обмовився, що ударні безпілотники все ж таки є іранськими. Він перед камерами попросив ведучих не торкатися теми використання армією Росії Shahed-136.