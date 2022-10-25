"Не залишиться байдужим": Тегеран готовий направити військових експертів до України, — глава МЗС країни

В Ірані заявили, що не займалися постачанням зброї до Росії. У тому числі й дронів-камікадзе.

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Глава Міністерства закордонних справ Ірану Хусейн Амір-Абдоллахіан сказав, що Тегеран готовий направити групу військових експертів в Україну, щоб розслідувати ситуацію з присутністю іранських дронів на полі бою з російською армією. Про це пише видання IRNA.

Повідомляється, що Амір-Абдоллахіан сказав про це під час 18-ї сесії Генеральної асамблеї Асоціації інформаційних агентств Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Він стверджує, що Іран не займався постачанням до Російської Федерації зброї для війни з Україною.

Глава МЗС Ірану заявив, що говорив із Високим представником ЄС Жозепом Боррелем. Він сказав, що Тегеран разом з Україною може розслідувати всі звинувачення у використанні зроблених Іраном дронів-камікадзе на війні з Росією.

При цьому він сказав, що якщо факти використання Росією іранських дронів-камікадзе підтвердяться, Тегеран "не залишиться байдужим".

Зазначимо, що російські війська використовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для атак на громадянську інфраструктуру України. Їх намагаються видавати за БПЛА під назвою "Герань-2".

[ + – ] Уламок дрону-каікадзе Фото: Генштаб ВСУ

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ "взяли в полон" практично цілий іранський безпілотник Shahed-131. Російські окупанти з метою приховати іранське походження дронів Shahed-131 називають їх "Герань-1". Цей БПЛА є "меншим братом" іранського безпілотника Shahed-136.

Ще нагадаємо, що ведучий у РФ закликав вбивати українців іранськими БПЛА. За словами російського пропагандиста Сергія Мардана, різниця між безпілотниками Shahed та "Герань" лише у походження назви.

Також повідомлялося, що Іран вимагає відмовитися від розслідування поставок дронів-камікадзе до РФ. Керівництво країни стверджує, що звинувачення на адресу Ірану — підступи ворогів, які хочуть позбутися конкурента на ринку озброєнь.