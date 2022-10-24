Бійці ЗСУ "взяли в полон" практично цілий іранський безпілотник Shahed-131(відео)

Російські окупанти з метою приховати іранське походження дронів Shahed-131 називають їх "Герань-1". Цей БПЛА є "меншим братом" іранського безпілотника Shahed-136.

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Українським захисникам із 28-ої окремої механізованої бригади вдалося захопити трофейний БПЛА Shahed-131, відомий ще як "Герань-1", який перебував у відносно неушкодженому стані. Про це повідомляє "Український мілітарний центр".

У мережі опублікували відео, на якому бійці ЗСУ завантажили іранський дрон-камікадзе в автомобіль — одну частину завантажили в багажник, а практично цілий фюзеляж помістився на автомобільний причіп.

У публікації йдеться, що іранський безпілотник Shahed-131 є меншою версією дрона-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська тероризують цивільне населення України. З метою приховати іранське походження дронів, росіяни їх маркують написами "Герань-1".

Характеристики БПЛА Shahed-131

"Герань-1" є "меншим братом" безпілотника Shahed-136, тому працює за аналогічним принципом дії та максимально уніфікований з ним у деталях і вузлах, особливо в електроніці. Дрони мають однакове компонування і сконструйовані за аеродинамічною схемою " літальне крило", що дозволяє безпілотнику зменшити лобовий опір і мати велику непомітність для радарів противника.

[ + – ] Іранські БПЛА Shahed-131

Довжина "Shahed-131" — 2,6 метрів, а розмах крил — 2,2 метри. Орієнтовна маса апарату становить 135 кг, при цьому вага бойової частини оцінюється в 10-15 кг.

У рух безпілотник Shahed-131 наводиться за допомогою слабшої силової установки ніж у Shahed-136 — Serat-01 або Shahed-783/788. За своїми технічними характеристиками ці двигуни схожі на китайський силовий агрегат MDR-208.

[ + – ] Двигун дрону Shahed-131

Корпус безпілотника виконаний із вуглецевого волокна й укріплений металевими вставками. На борту дрона-камікадзе встановлено приймач GPS цивільного рівня, який дозволяє апарату атакувати лише стаціонарні цілі. Особливістю Shahed-131 можна назвати наявність системи запобігання заміні GPS-сигналів засобами радіоелектронної боротьби. Однак якщо безпілотник потрапить у зону відсутності GPS покриття, він може відхилятися від мети на 1-5% залежно від швидкості та напрямку вітру. Так, на відстані 1 км 5% перетворюються на 50 м.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили 10 інструкторів з Ірану, які навчали росіян навичками управління іранськими дронами. За словами журналістів The Jerusalem Post, іранці безпосередньо контролювали запуск дронів по українських цивільних об'єктах, зокрема, удари по Миколаєву й Одесі.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв під час перевірки на "Уралвагонзаводі" заявив, що Росія має намір кратно збільшити випуск озброєнь та спеціальної техніки в усіх напрямках. Це стосується танків, гармат, високоточних ракет і безпілотників.