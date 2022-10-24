Від танків до ракет і БПЛА: Росія хоче збільшити випуск озброєнь у всіх напрямках

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв обговорив на "Уралвагонзаводі" прискорення постачання техніки в Україну. У цехах цього підприємства роблять танки Т-14 "Армата", один із них заглох посеред Красної площі в 2015 році.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв провів у Нижньому Тагілі контрольну перевірку випуску танків на "Уралвагонзаводі". Про це російський урядовець написав у Telegram.

За його словами, Росія кратно збільшить випуск озброєнь та спеціальної техніки в усіх напрямках: від танків та знарядь до високоточних ракет та безпілотників.

У Нижньому Тагілі 24 жовтня Медведєв обговорював питання усунення наявних проблем і прискорення постачання техніки для російських окупантів, які зараз воюють в Україні.

"Поставлено завдання неухильного виконання держоборонзамовлення у всіх його ключових параметрах, недопущення зривів поставок техніки, що випускається. Звернено увагу на відповідальність усіх співвиконавців держзамовлення", — заявив Медведєв.

[ + – ] "Уралвагонзавод" укладає експортні контракти з Алжиром, Азербайджаном, Білоруссю, В'єтнамом, Індією та Іраком

Путін, як зазначив заступник голови Ради безпеки, поставив завдання неухильного виконання держоборонзамовлення та звернув увагу на відповідальність усіх виконавців, зокрема кримінальної.

"Прийняті доручення на адресу міністерств і відомств, які відповідають за держзамовлення. Контроль за виконанням буде продовжено", — резюмував Медведєв.

"Уралвагонзавод" виробляє танк "Армата"

"Уралвагонзавод" випускає російські танки Т-72, Т-90, Т-14 "Армата" та важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек". Модель "Армата" стала знаменитою після того, як танк заглох під час репетиції військового параду до Дня Перемоги посеред Красної площі в 2015 році.

На підприємстві працює приблизно 30 000 осіб, з 2014 року воно перебуває під санкціями заходу. Нові експортні контракти укладаються з Алжиром, Азербайджаном, Білоруссю, В'єтнамом, Індією та Іраком.

У травні цього року "Уралвагонзавод" відправив російській армії партію нових танків Т-90М "Прорив". Тяжке озброєння освятив православний священик.

Нагадаємо, що російське командування вирішило відправити в Україну 800 старих радянських танків Т-62, зараз ці машини відновлюють. У червні осетинський батальйон "Алания" отримав ці танки на озброєння.

Останнім часом ЗС РФ втрачають щодня приблизно 10 танків. Українські військові втрачають до двох танків за день війни.