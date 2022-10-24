От танков до ракет и БПЛА: Россия хочет увеличить выпуск вооружений по всем направлениям

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудил на "Уралвагонзаводе" ускорение поставок техники в Украину. В цехах этого предприятия делают танки Т-14 "Армата", один из них заглох посреди Красной площади в 2015 году.

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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков на "Уралвагонзаводе". Об этом российский чиновник написал в Telegram.

По его словам, Россия кратно увеличит выпуск вооружений и специальной техники по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и беспилотников.

В Нижнем Тагиле 24 октября Медведев обсуждал вопросы устранения существующих проблем и ускорения поставок техники для российских оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.

"Поставлена задача неукоснительного исполнения гособоронзаказа во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа", — заявил Медведев.

[ + – ] "Уралвагонзавод" заключает экспортные контракты с Алжиром, Азербайджаном, Беларусью, Вьетнамом, Индией и Ираком

Путин, как отметил замглавы Совбеза, поставил задачу неукоснительного исполнения гособоронзаказа и обратил внимание на ответственность всех исполнителей, в том числе уголовной.

"Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен", — резюмировал Медведев.

"Уралвагонзавод" производит танк "Армата"

"Уралвагонзавод" выпускает российские танки Т-72, Т-90, Т-14 "Армата" и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Модель "Армата" стала знаменитой после того, как танк заглох во время репетиции военного парада ко Дню Победы посреди Красной площади в 2015 году.

На предприятии работают около 30 000 человек, с 2014 года оно находится под санкциями запада. Новые экспортные контракты заключаются с Алжиром, Азербайджаном, Беларусью, Вьетнамом, Индией и Ираком.

В мае этого года "Уралвагонзавод" отправил российской армии партию новых танков Т-90М "Прорыв". Тяжелое вооружение освятил православный священник.

Напомним, что российское командование решило отправить в Украину 800 старых советских танков Т-62, сейчас эти машины восстанавливают. В июне осетинский батальон "Алания" получил эти танки на вооружение.

В последнее время ВС РФ теряют каждый день примерно 10 танков. Украинские военные теряют до двух танков за день войны.