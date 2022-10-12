Россия хочет отправить на войну в Украине еще больше советских танков Т-62

Один из танкоремонтных заводов в РФ уже получил заказ на модернизацию еще 800 устаревших танков и собирается работать над правительственным заказом в три смены.

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На фронте в Украине в скором времени появится еще больше старых советских танков Т-62, которые туда направит Россия. Известно, что 103-й танкоремонтный завод получил заказы на восстановление и модернизацию 800 технически устаревших танков, написал депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев в своем Телеграм-канале.

"Завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года. Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального", – написал Гурулев.

По словам депутата российской Госдумы рабочие на заводе работают в две смены, чтобы выполнить заказ. Если и этого будет недостаточно, предприятие перейдет на усиленный график работы и рабочие будут выходить в цеха в три смены.

Им поставили задачу не только отремонтировать старые танки, но и модернизировать их. Так техника должна получить современные тепловизоры, ночные прицелы, усиленную защиту, навесную броню, защиту против "джавелинов", кормовую защиту от гранатометов.

Главред "Цензор.НЕТ" и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что такой крупный заказ на модернизацию советской техники свидетельствует о техническом истощении российской армии.

"Россия не имеет ресурсов и технологий для ведения войны преимущественно высокоточным оружием, поэтому готовит к восстановлению все запасы танковых корпусов для ведения войны мобилизационной армией со старым, но массовым оружием", – написал Бутусов.

По его словам, это связано с высокими потерями танков во время агрессии. Ведь поставки новых танков не могут покрыть потери, для вооружения мобилизованных войск нужно массовое оружие.

Напомним, старые танки Т-62 поступили на вооружение осетинскому батальону "Алания". Серийно танки производились с 1961 года. Самому старому из них 61 год. При этом глава Республики Северной Осетии Сергей Миняйло заявил, что это достижение для батальона.

Фокус также писал о том, что 18 июня колонна российских Т-62 была замечена в районе Попасной. Танки были в версии Т-62М и с "мангалами" на башне.