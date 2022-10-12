Росія хоче відправити на війну в Україні ще більше радянських танків Т-62

Один із танкоремонтних заводів у РФ уже отримав замовлення на модернізацію ще 800 застарілих танків і збирається працювати над урядовим замовленням у три зміни.

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На фронті в Україні незабаром з'явиться ще більше старих радянських танків Т-62, які направить туди Росія. Відомо, що 103-й танкоремонтний завод отримав замовлення на відновлення та модернізацію 800 технічно застарілих танків, написав депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв у своєму телеграм-каналі.

"Завод повністю забезпечений замовленнями на найближчі три роки. Зробити 800 танків за цей час — дуже велике замовлення, не рахуючи іншого", — написав Гурулєв.

За словами депутата російської Держдуми, робітники на заводі працюють у дві зміни, щоб виконати замовлення. Якщо цього буде недостатньо, підприємство перейде на посилений графік роботи, і робітники виходитимуть у цехи в три зміни.

Їм поставили завдання не тільки відремонтувати старі танки, а й модернізувати їх. Так техніка має отримати сучасні тепловізори, нічні приціли, посилений захист, навісну броню, захист проти "джавелінів", кормовий захист від гранатометів.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" і військовий експерт Юрій Бутусов вважає, що таке велике замовлення на модернізацію радянської техніки свідчить про технічне виснаження російської армії.

"Росія не має ресурсів і технологій для ведення війни переважно високоточною зброєю, тому готує до відновлення всі запаси танкових корпусів для ведення війни мобілізаційною армією зі старою, але масовою зброєю", — написав Бутусов.

За його словами, це пов'язано з високими втратами танків під час агресії. Адже постачання нових танків не можуть покрити втрати, для озброєння мобілізованих військ потрібна масова зброя.

Нагадаємо, старі танки Т-62 надійшли на озброєння осетинському батальйону "Аланія". Серійно танки виготовлялися з 1961 року. Найстарішому з них 61 рік. Голова Республіки Північної Осетії Сергій Міняйло заявив, що це досягнення для батальйону.

Фокус також писав про те, що 18 червня колона російських Т-62 була помічена в районі Попасної. Танки були у версії Т-62 і з "мангалами" на вежі.