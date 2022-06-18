Колонна российских Т-62 с "мангалами" на башне замечена в районе Попасной (видео)

Сперва устаревшие танки были замечены на Херсонском направлении, а теперь же росСМИ опубликовали их в районе села Врубовка.

В десятках километрах от агломерации Лисичанск-Северодонецк со стороны временно оккупированной Врубовки была замечена колонна устаревших танков Т-62. Об этом сообщают российские пропагандисты в телеграм-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Указывается, что устаревшие танки были в районе села Врубовка, что находится в 40 км от Северодонецка. Подобные Т-62М были замечены ранее в Херсонской области.

Как видно из видео, на танках нет дополнительной динамической защиты, только на одном из них наварена сверху решетка, которая также известна под названием "мангал" из-за внешней схожести.

[ + – ] Пост пропагандистов о модернизации Т-62М

При этом пропагандисты уверяют, что усиление на крыше башни должно повысить выживаемость экипажа от атак сверху — ударов Javelin и боеприпасов из беспилотников.

Вместе с тем российские танкисты в интервью росСМИ заявляли, что установка решеток на крышу башни делала все только хуже:

не двигается пулемет

антенна замыкалась об решетку и загоралась

в случае возгорания танка из него невозможно выбраться

Указывается, что Т-62М обладает усиленной защитой дна, лобовой части корпуса и башни, а также экраны "Брови Ильича". Танки проявили себя в боях в Сирии.

Среди причин, по которым РФ сняла с хранения 60-летние танки — большие потери в бронетехнике. По данным проекта Oryx, враг потерял уже 781 танк. Всего потери в технике ВС РФ в ходе вторжения составляет 4430 единиц.

Напомним, 5 июня танки Т-62М были замечены на территории Херсонской области. Поступили танки с оккупированного Крыма эшелоном в Мелитополь.