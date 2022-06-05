Российские устаревшие танки Т-62 замечены с "мангалами" на башне (фото)

На временно оккупированной Херсонщине росСМИ показали танки с импровизированной защитой от атак с воздуха.

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Вооруженные силы России начали устанавливать решетки на крыши башен Т-62, которые прозвали "мангалом". Об этом сообщает "Милитарный".

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В мае страна-агрессор начала перебрасывать танки Т-62М и Т-62МВ на юг Украины. Теперь несколько танков были замечены с импровизированной защитой на крыше башни в виде решеток на территории Херсонской области.

Среди причин, которые вынудили, ВС РФ снять с хранения 60-летние танки — большие потери в бронетехнике. Только по данным проекта Oryx, российская армия потеряла 759 танков.

Танк Т-62М был принят на вооружение советской армии в 1962 году. Позднее в РФ модернизировали танк, поставив на него элементы динамической защиты. Последний раз Т-62 применялись на учениях Южного военного округа в октябре 2021 года.

Зачем на башню приваривают решетку?

Вероятно, решетки на танках должны были защитить их от ударов переносного ракетного комплекса Javelin, атакующие бронетехнику сверху, где танк меньше всего защищен. Также таким образом хотели найти защиту от сброса снарядов с беспилотников.

Вместе с тем российские танкисты в интервью росСМИ заявляли, что установка решеток на крышу башни делала все только хуже:

не двигался пулемет

антенна замыкалась об решетку и загоралась

в случае возгорания танка из него невозможно выбраться.

Устанавливать импровизированную защиту начали в 2021 году на танки Т-72Б3.

Напомним, по данным СМИ, ВС РФ перебросят танки Т-62М на Запорожье и на Херсон. Поступили танки с оккупированного Крыма эшелоном в Мелитополь.