30 на Запорожье, 30 на Херсон: стало известно, куда РФ перебросит устаревшие танки Т-62М

Танки из оккупированного Крыма будут отправлены в двух направлениях вместе с другой бронетехникой, снятой с хранения.

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Россия сняла с хранения устаревшие танки Т-62М, чтобы перебросить их на Херсон и на Запорожье. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на несколько разных источников.

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Если ранее стало известно, что танки расконсервировали в Новоозерном, что в оккупированном Крыму, то теперь у журналистов появилась информация, куда их отправят.

31 танк Т-62 и 11 БМП-1 направили в Херсонскую область, в Запорожскую область отправили 35 танков и БМП-1.

Известно, что с 943 центра хранения было снято как минимум 45 танков Т-62. В издании предполагают, что подготовку и отлаживание экипажей танков будут проводить в Херсонской области.

Напомним, по данным СМИ, в США считают, что ВСУ уничтожили порядка 1000 российских танков с начала полномасштабного вторжения.

25 мая ВС РФ пригнали в Мелитополь эшелон с устаревшими танками Т-62.