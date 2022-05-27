30 на Запоріжжі, 30 на Херсон: стало відомо, куди РФ перекине застарілі танки Т-62М

Танки з окупованого Криму відправлять у двох напрямках разом з іншою бронетехнікою, знятою зі зберігання.

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Росія зняла зі зберігання застарілі танки Т-62М, щоб перекинути їх на Херсон та Запоріжжя. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на кілька джерел.

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Якщо раніше стало відомо, що танки розконсервували в Новоозерному, що в Криму, то тепер у журналістів з'явилася інформація, куди їх відправлять.

31 танк Т-62 та 11 БМП-1 направили до Херсонської області, в Запорізьку область відправили 35 танків та БМП-1.

Відомо, що з 943 центру зберігання знято щонайменше 45 танків Т-62. У виданні припускають, що підготовку та налагодження екіпажів танків проводитимуть у Херсонській області.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у США вважають, що ЗСУ знищили близько 1000 російських танків з початку повномасштабного вторгнення.

25 травня ЗС РФ пригнали до Мелітополя ешелон зі застарілими танками Т-62.