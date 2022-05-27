ЗСУ знищили 1000 російських танків, — CNN
За даними журналістів, російська армія з початку активної фази війни в Україні також втратила майже 30 бомбардувальників, 50 вертольотів та 350 систем артилерії.
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Українським військовим вдалося знищити близько однієї тисячі танків, понад 350 артилерійських установок, майже 30 бомбардувальників та майже 50 гелікоптерів за весь час від початку масштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на слова високопоставленого представника Міноборони США.
Але навіть із цими втратами, за американськими оцінками, російська армія все ще має перевагу перед українською стороною.
"Вони інвестували величезні кошти у свою техніку та особовий склад, українці зазнали втрат, хоча втрати також зазнали й росіяни. В росіян перевага в можливостях, які вони могли б застосувати в бою — перевага щодо особового складу, зброї та військової техніки, про це не варто забувати", — заявив представник Міноборони.
Раніше Фокус повідомляв, що вже наступного тижня США почнуть постачати в Україну системи залпового вогню MLRS. США анонсують постачання установок далекобійної артилерії MLRS і, можливо, HIMARS. Така зброя має призвести до перелому у війні.