ЗСУ знищили 1000 російських танків, — CNN

За даними журналістів, російська армія з початку активної фази війни в Україні також втратила майже 30 бомбардувальників, 50 вертольотів та 350 систем артилерії.

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Українським військовим вдалося знищити близько однієї тисячі танків, понад 350 артилерійських установок, майже 30 бомбардувальників та майже 50 гелікоптерів за весь час від початку масштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на слова високопоставленого представника Міноборони США.

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Але навіть із цими втратами, за американськими оцінками, російська армія все ще має перевагу перед українською стороною.

"Вони інвестували величезні кошти у свою техніку та особовий склад, українці зазнали втрат, хоча втрати також зазнали й росіяни. В росіян перевага в можливостях, які вони могли б застосувати в бою — перевага щодо особового складу, зброї та військової техніки, про це не варто забувати", — заявив представник Міноборони.

Раніше Фокус повідомляв, що вже наступного тижня США почнуть постачати в Україну системи залпового вогню MLRS. США анонсують постачання установок далекобійної артилерії MLRS і, можливо, HIMARS. Така зброя має призвести до перелому у війні.