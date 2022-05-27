ВСУ уничтожили 1000 российских танков, — CNN

По данным журналистов, российская армия с начала активной фазы войны в Украине также потеряла почти 30 бомбардировщиков, 50 вертолетов и 350 систем артиллерии.

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Украинским военным удалось уничтожить порядка одной тысячи танков, свыше 350 артиллерийских установок, почти 30 бомбардировщиков и почти 50 вертолетов за все время с начала масштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Минобороны США.

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Но даже с этими потерями, по американским оценкам, у российской армии все еще есть преимущество перед украинской стороной.

"Они инвестировали огромные средства в свою технику и личный состав, украинцы понесли потери, хотя потери также понесли и россияне. У россиян превосходство в возможностях, которые они могли бы применить в бою — превосходство в плане личного состава, оружия и военной техники, об этом не стоит забывать", — заявил представитель Минобороны.

Ранее Фокус сообщал, что уже на следующей неделе США начнут поставлять в Украину системы залпового огня MLRS. США анонсируют поставки установок дальнобойной артиллерии MLRS и, может быть, HIMARS. Такое оружие должно привести к перелому в войне.