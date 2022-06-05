Російські застарілі танки Т-62 помічені з "мангалами" на вежі (фото)

На тимчасово окупованій Херсонщині росЗМІ показали танки з імпровізованим захистом від атак із повітря.

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Збройні сили Росії почали встановлювати решітки на даху веж Т-62, які прозвали "мангалом". Про це повідомляє "Мілітарний".

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У травні країна-агресор почала перекидати танки Т-62М та Т-62МВ на південь України. Тепер кілька танків було помічено з імпровізованим захистом на даху вежі у вигляді решіток на території Херсонської області.

Серед причин, які змусили, ЗС РФ зняти зі зберігання 60-річні танки — великі решітки у бронетехніці. Тільки за даними проєкту Oryx, російська армія втратила 759 танків.

Танк Т-62М був взятий на озброєння радянської армії у 1962 році. Пізніше в РФ модернізували танк, поставивши на нього елементи динамічного захисту. Востаннє Т-62 застосовувалися на навчаннях Південного військового округу у жовтні 2021 року.

Навіщо на вежу приварюють решітки?

Ймовірно, решітки на танках повинні були захистити їх від ударів переносного ракетного комплексу Javelin, що атакують бронетехніку зверху, де танк найменше захищений. Також так хотіли знайти захист від скидання снарядів із безпілотників.

Водночас російські танкісти в інтерв'ю росЗМІ заявляли, що встановлення решіток на дах вежі робило все лише гіршим:

не рухався кулемет;

антена замикалася об решітку та спалахувала;

у разі спалаху танка з нього неможливо вибратися.

Встановлювати імпровізований захист розпочали у 2021 році на танки Т-72Б3.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ЗС РФ перекинуть танки Т-62М на Запоріжжя і на Херсон. Надійшли танки з окупованого Криму ешелоном до Мелітополя.