Россия теряет по 10 танков ежедневно с начала контрнаступления ВСУ, — Forbes

За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть запасы тяжелых вооружений у Украины выросли, хотя обычно у атакующей стороны потерь больше.

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Российские войска в последнее время теряют в среднем по 10 танков ежедневно. Увеличение числа потерянной техники объясняется одновременным контрнаступлением ВСУ — и на востоке, и на юге страны. Украинские же войска теряют сравнительно меньше — около двух танков в день. Об этом пишет сообщает Forbes.

Авторы публикации удивлены таким соотношением, поскольку потери атакующей стороны обычно значительно превосходят потери обороняющихся.

К тому же, у ВС РФ должно быть подавляющее преимущество по части огневой мощи.

Авторы журналистского расследования отмечают, что россияне начали терять больше не столько из-за того, что у Украины преимущество в технологическом отношении, сколько из-за плохого руководства и низкого морального духа военнослужащих ВС РФ. Половину боевых машин, которые войска РФ потеряли с начала прошлого месяца, их экипажи попросту оставляли нашим военным.

ВС РФ теряли сравнительно много и до начала контрнаступления ВСУ. По состоянию на 1 сентября россияне потеряли 994 танка, 614 из них были уничтожены. А это 5 танков в день, начиная с конца февраля.

Общее количество потерянных танков ВС РФ с февраля по 19 октября — 1392, 801 из них были уничтожены.

С начала контрнаступления потери украинских войск выросли до двух танков в день. По состоянию на 19 октября Украина потеряла 320 танков, из них уничтожены 176. За два последних месяца ВСУ потеряли 71 танк, но при этом захватили 194. То есть за время контрнаступления запасы тяжелых вооружений украинских сил возросли.

Напомним, что в Николаевской области ВСУ сбили истребитель Су-25 российских ВВС, который оказывал авиационную поддержку в зоне боестолкновений.

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