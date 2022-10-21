ВСУ сбили российский истребитель Су-25 в Николаевской области

Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий, а также уничтожения объектов с заданными координатами.

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Вооруженным силам Украины удалось сбить российский дозвуковой истребитель Су-25 на юге Украины. Это произошло на территории Николаевской области, рассказал глава областной военной администрации региона Виталий Ким.

По его словам, сбить Су-25 удалось во время воздушной тревоги на территории области.

"Во время тревоги минус вражеский Су-25. Нефиг шастать", — написал он.

Позже в пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили, что ликвидация вражеского истребителя произошла около 16:00. Подразделениям зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" удалось сбить Су-25 в Баштанском районе Николаевской области.

[ + – ] Баштанский район

Что известно об истребителе?

Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик советского производства, который есть в арсенале армии России. Он предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем ​​и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели — вертолеты и транспортные самолеты.

Напомним, 17 октября в российском городе Ейск истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом. У самолета возгорелся двигатель при наборе высоты в ходе учебно-тренировочно полета. В результате чего погибли 15 людей.

12 октября Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинским военным удалось за 18 минут сбить 4 ударных вертолета Ка-52. Один вертолет упал на освобожденной от ВС РФ территории, а остальные — по линии фронта.