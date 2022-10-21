ЗСУ збили російський винищувач Су-25 в Миколаївській області

Су-25 призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, а також знищення об'єктів із заданими координатами.

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Збройним силам України вдалося збити російський винищувач Су-25 на півдні України. Це сталося на території Миколаївської області, розповів голова обласної військової адміністрації регіону Віталій Кім.

З його слів, збити Су-25 вдалося під час повітряної тривоги на території області.

"Під час тривоги мінус ворожий Су-25. Нефіг шастать", — написав він.

Пізніше у пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили, що ліквідація ворожого винищувача відбулася приблизно о 16:00. Підрозділам зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" вдалося збити Су-25 у Баштанському районі Миколаївської області.

[ + – ] Баштанський район

Що відомо про винищувач?

Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик радянського виробництва, який є в арсеналі армії Росії. Він призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі — вертольоти та транспортні літаки.

Нагадаємо, 17 жовтня в російському місті Єйськ винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок. У літака спалахнув двигун під час набирання висоти в процесі навчально-тренувального польоту. Внаслідок чого загинули 15 людей.

12 жовтня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що українським військовим вдалося за 18 хвилин збити 4 ударні вертольоти Ка-52. Один гелікоптер упав на звільненій від ЗС РФ території, а решта — по лінії фронту.