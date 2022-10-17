У Росії винищувач-бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок (відео)

У літака спалахнув двигун під час набирання висоти в процесі навчально-тренувального польоту. Свідки говорять про звуки детонації боєкомплекту, можливо, повітряне судно було в повній боєготовності.

Related video

У російському місті Єйськ зазнав аварії російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє "РИА Новости".

У Міноборони Росії заявили, що в процесі навчально-тренувального польоту літак впав під час набирання висоти.

Льотчикам вдалося катапультуватися з кабіни Су-34. Як заявив один із них після події, причиною катастрофи стало загоряння одного з двигунів. На місці падіння стався спалах палива. Винищувач-бомбардувальник упав на житловий будинок.

Свідки кажуть, що чули звуки детонації. Через це є ймовірність, що він йшов на зліт із повним боєкомплектом.

Єйськ знаходиться у Краснодарському краї. Саме з однієї з місцевих авіабаз російська авіація бомбила Маріуполь.

[ + – ] Розташування Єйська

Як повідомляють рятувальники, площа загоряння досягла 2 тисячі квадратних метрів. Пошкоджено 15 квартир. У будівлі горить одразу кілька поверхів. На місце події також виїхав кубанський губернатор. Як мінімум одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Нагадаємо, після звільнення Харківської області в районі Балаклії знайшли залишки Су-34 з Воронезького авіаполку.

13 жовтня у Калузькій області збили безпілотник засоби ППО. Ще один втік із радарів.