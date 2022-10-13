Все ближче до Москви: у Калузькій області збили безпілотник, ще один зник

Один дрон російській ППО вдалося збити, другий втік із радарів і тепер його шукають.

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Губернатор Калузької області Росії Владислав Шапша повідомив, що 12 жовтня над південною частиною області ППО збило невідомий безпілотник.

"Після ураження засобами ППО уламки впали в безлюдній місцевості, — зазначив він. — Постраждалих немає, збитків для цивільної інфраструктури також немає".

У коментарях до повідомлення Шапшу запитали, як так вийшло, що дрон пролетів непоміченим через сусідні області.

"Усі уточнювальні питання в цій ситуації не доречні. Прошу утриматися від домислів та оцінок", — відповів на це губернатор.

[ + – ] Уламки безпілотника впали і в районі села Салове

Тим часом російські телеграм-канали стверджують, що безпілотників було два. ППО збило один із них у районі села Салове, другому вдалося зникнути з радарів і тепер його шукають.

Нагадаємо, 7 жовтня у Калузької області пролунав вибух унаслідок падіння безпілотника на території військового аеродрому "Шайківка". Росіяни заявили, що дрон прилетів із боку українського кордону. Український журналіст Андрій Цаплієнко стверджує, що це був іранський дрон-камікадзе, який вибухнув під час запуску у бік України.

Як повідомлялося, 12 жовтня мешканці Бєлгорода чули вибухи. вважається, що це була робота ППО. За день до цього в прикордонному Шебекіному спалахнула підстанція, через що кілька тисяч мешканців області залишилися без світла та води.