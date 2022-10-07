На військовому аеродромі в Калузькій області РФ вибухнув безпілотник

За даними місцевої влади, БПЛА прилетів із боку кордону. Йдеться про вибух іранського дрону-камікадзе, повідомляють українські журналісти.

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У Калузькій області РФ прогримів вибух унаслідок падіння безпілотника на території військового аеродрому "Шайківка". Про це у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив губернатор регіону Владислав Шапша.

За словами російського чиновника, безпілотний літальний апарат, ймовірно, прилетів на територію аеродрому з боку кордону. При цьому Шапша уточнив, що постраждалих унаслідок інциденту немає, також ушкоджень уникла інфраструктура і техніка на аеродромі.

[ + – ] Шайківка на карті

За даними телеграм-каналу Baza, аеродром розташований на території військової частини, а вибух безпілотника стався над злітно-посадковою смугою.

Як повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, йдеться про вибух іранського дрона-камікадзе, який був запущений у бік України, проте впав і здетонував на території російського аеродрому.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Збройні сили Росії нещодавно вивели свої підрозділи та техніку з військової бази у Валуйках Бєлгородської області РФ після серії вибухів у цьому місті.

У вересні в селі Нехотіївка Бєлгородської області зайнявся митний термінал біля кордону з Харківською областю. Російська влада тоді стверджувала, що подія сталася внаслідок обстрілу.