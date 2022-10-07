На военном аэродроме в Калужской области РФ взорвался беспилотник

По данным местных властей, БПЛА прилетел со стороны границы. Речь идет о взрыве иранского дрона-камикадзе, сообщают украинские журналисты.

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В Калужской области РФ прогремел взрыв в результате падения беспилотника на территории военного аэродрома "Шайковка". Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 7 октября, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам российского чиновника, беспилотный летательный аппарат, предположительно, прилетел на территорию аэродрома со стороны границы. При этом Шапша уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, также повреждений избежала инфраструктура и техника на аэродроме.

[ + – ] Шайковка на карте

По данным телеграм-канала Baza, аэродромом расположен на территории воинской части, а взрыв беспилотника произошел над взлетно-посадочной полосой.

Как сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, речь идет о взрыве иранского дрона-камикадзе, который был запущен в сторону Украины, однако упал и сдетонировал на территории российского аэродрома.

Напомним, по данным СМИ, Вооруженные силы России недавно вывели свои подразделения и технику с военной базы в Валуйках Белгородской области РФ после серии взрывов в этом городе.

В сентябре в селе Нехотеевка Белгородской области РФ загорелся таможенный терминал возле границы с Харьковской областью. Российские власти тогда утверждали, что происшествие произошло в результате обстрела.