РФ вывела солдат и технику с базы в Валуйках Белгородской области после взрывов, — СМИ (фото)

Россияне могли перебросить свои силы во временно оккупированный город Сватово Луганской области.

Related video

Вооруженные силы России вывели свои подразделения и технику с военной базы в Валуйках Белгородской области РФ после серии взрывов в этом городе. Эксперты предположили, что большая часть сил с этого района оккупант перебросил в Луганскую область. Об этом сообщает журналистский проект "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, передает "Радио Свобода".

На снимках от 1 октября можно увидеть, что техника, включая вертолеты, а также палатки с личным составом исчезли из города Валуйки, в то время как на кадрах от 6 сентября они там еще присутствовали.

Фото: Planet Labs Inc.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Роман Свитан в комментарии журналистам сообщил, что, согласно его данным, часть солдат и техники с базы в Валуйках агрессор перебросил в оккупированный город Сватово Луганской области. По словам Свитана, передислокация сил связана со взрывами в городе Белгородской области, которые были зафиксированы 16 и 28 сентября.

Эксперт отметил, что ранее россияне использовали Валуйки для захода в уже освобожденный город Купянск Харьковской области, так как там есть автодорога, железная дорога и река. Оттуда войска РФ направляли часть своих сил на Изюм, Лиман Донецкой области, Рубежное и в сторону Северодонецка Луганской области.

[ + – ] Валуйки на карте

Еще один эксперт опрошенный изданием, Михаил Жирохов, подтвердил, что с базы в Валуйках российское военное командование перебрасывает силы в Луганскую область — по его данным, в Сватово в течение последней недели замечены колонны техники РФ. Жирохов также рассказал, что на данный момент оккупанты выстраивают линию обороны по дороге от Сватово до Кременной и именно для этого, вероятно, войскам РФ нужны дополнительные силы.

Напомним, 28 сентября власти Белгородской области сообщили о взрыве боеприпасов в Валуйках, в результате которого пострадали 14 человек. Причиной в России назвали "человеческий фактор".

Также в ночь на 16 сентября в Валуйках произошла серия взрывов — губернатор обвинял в обстрелах ВСУ, в результате вышла из строя подстанция.