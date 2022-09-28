Очередной "хлопок": в Белгородской области взорвался боеприпас, много пострадавших

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил произошедшее человеческим фактором. Военные получили ранения различной степени тяжести.

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В Валуйском городском округе Белгородской области России произошла детонация боеприпаса, пострадали 14 человек. Об этом написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Боеприпас сдетонировал из-за человеческого фактора, ранения у пострадавших — различной степени тяжести, отметил чиновник.

"Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего", — заявил губернатор.

В Валуйский городской округ входят город Валуйки и близлежащие села. Расстояние от Валуек до границы с Украиной — 15 км.

"Человеческий фактор" и огненные "хлопки" на Белгородщине помогают уничтожать боеприпасы и живую силу противника, которая носит эти боеприпасы", — прокомментировали волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Напомним, что 13 сентября Гладков призвал эвакуироваться жителей сел Нехотеевка и Журавлевка Белгородской области. Губернатор оценил обстановку в населенных пунктах как сложную.

Главарь террористов "ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин предлагал властям РФ отдать Украине три пограничных района Белгородской области в ответ на успешное контрнаступление ВСУ в Харьковскй области.

В ночь на 16 сентября в Валуйках произошла серия взрывов — губернатор обвинял в обстрелах ВСУ, в результате вышла из строя подстанция.