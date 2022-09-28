Черговий "хлопок": у Бєлгородській області вибухнув боєприпас, багато постраждалих

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пояснив те, що сталося, людським фактором. Військові отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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У Валуйському міському окрузі Бєлгородської області відбулася детонація боєприпасу, постраждали 14 осіб. Про це написав у Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Боєприпас здетонував через людський фактор, поранення у постраждалих — різного ступеня тяжкості, зазначив чиновник.

"Вся необхідна медична допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці і займаються розслідуванням того, що сталося", — заявив губернатор.

У Валуйський міський округ входять місто Валуйки та прилеглі села. Відстань від Валуйків до кордону з Україною — 15 км.

"Людський фактор" та вогняні "хлопки" на Бєлгородщині допомагають знищувати боєприпаси та живу силу противника, яка носить ці боєприпаси", — прокоментували волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

Нагадаємо, що 13 вересня Гладков закликав евакуюватися мешканців сіл Нехотіївка та Журавлівка Бєлгородської області. Губернатор оцінив ситуацію в населених пунктах як складну.

Ватажок терористів "ДНР" Ігор "Стрєлков" Гіркін пропонував владі РФ віддати Україні три прикордонні райони Бєлгородської області у відповідь на успішний контрнаступ ЗСУ в Харківській області.

У ніч на 16 вересня у Валуйках сталася серія вибухів — губернатор звинувачував в обстрілах ЗСУ, в результаті вийшла з ладу підстанція.