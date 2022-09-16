Понад 20 ракет: у Білгородській області РФ повідомили про масштабний обстріл (відео)

Місцева влада вже встигла звинуватити у вибухах Збройні сили України. Повідомляється, що внаслідок ракетного обстрілу було зруйновано приватні будинки, пошкоджено електричну підстанцію.

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У ніч проти 16 вересня у Білгородській області РФ, у населеному пункті Валуйки, сталася серія вибухів. Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у себе в Telegram.

Він заявив, що це нібито ЗСУ обстріляли місто Валуйки, внаслідок чого було виведено з ладу підстанцію, а тому у місцевих жителів почалися перебої з подачею електроенергії. Щобільше, у своєму повідомленні Гладков написав про загибель однієї людини.

"Також сталося займання восьми приватних житлових будинків по вул. Шкільна та трьох машин. За попередньою інформацією один мирний житель загинув. На місці надається медична допомога двом потерпілим", — написав він.

[ + – ] Гладков про вибухи у Валуйках.

Крім того, в мережі за допомогою місцевих телеграм-каналів почали розповсюджуватись відео з місця подій. На них можна побачити наслідки вибухів, а також поспостерігати за реакцією мешканців Валуєк. Поширюється інформація, що до населеного пункту прилетіло до 20 ракет, однак підтверджень цих даних поки що немає.

[ + – ] Вибухи у Валуйках

[ + – ] Вибухи у Валуйках

Раніше Фокус повідомляв, що військові РФ перебувають без продуктів та зв'язку на кордоні з Білгородською областю. За даними наших розвідників, підрозділи ЗС РФ, що відступали від Ізюма і Балаклії, втратили до половини особового складу. Військовослужбовців зустрічають загороджувальні загони, які отримали наказ знищувати всіх відступаючих.

Ще нагадаємо, що у Білгородській області РФ закликали місцевих жителів евакуюватися. Місцевий чиновник розповів про ситуацію на кордоні з Україною. За його словами, він переконуватиме місцевих покинути свої будинки доти, доки вони цього не зроблять.