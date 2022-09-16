Более 20 ракет: в Белгородский области РФ заявили о масштабном обстреле (видео)

Местные власти уже успели обвинить во взрывах Вооруженные силы Украины. Сообщается, что из-за ракетного обстрела были разрушены частные дома, повреждена электрическая подстанция.

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В ночь на 16 сентября в Белгородской области РФ, в населенном пункте Валуйки, произошла серия взрывов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

Он заявил, что это якобы ВСУ начали вести обстрел города, в результате чего была выведена из строя подстанция, а потому у местных жителей начались перебои с подачей электроэнергии. Более того, в своем сообщении Гладков также заявил о гибели одного человека.

"Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин. По предварительной информации один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим", — написал он.

[ + – ] Гладков о взрывах в Валуйках.

Кроме того, в сети при помощи местных телеграм-каналов начали распространяться видео с места событий. На них можно увидеть последствия взрывов, а также пронаблюдать реакцию жителей Валуек. Распространяется информация, что в населенный пункт прилетело до 20 ракет, однако подтверждений этим данным пока нет никаких.

[ + – ] Взрывы в Валуйках

[ + – ] Взрывы в Валуйках

Ранее Фокус сообщал, что военные РФ находятся без продуктов и связи на границе с Белгородской областью. По данным наших разведчиков, отступавшие от Изюма и Балаклеи подразделения ВС РФ потеряли до половины личного состава. Военнослужащих встречают заградотряды, которые получили приказ уничтожать всех отступающих.

Еще напомним, что в Белгородской области РФ призвали местных жителей эвакуироваться. Местный чиновник рассказал об обстановке на границе с Украиной. По его словам, он будет убеждать местных покинуть свои дома до тех пор, пока они этого не сделают.