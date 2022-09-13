"Обстановка сложная": в Белгородской области РФ призвали местных жителей эвакуироваться

Местный чиновник рассказал об обстановке на границе с Украиной. По его словам, он будет убеждать местных покинуть свои дома до тех пор, пока они этого не сделают.

Жителей сел Белгородской области РФ Нехотеевка и Журавлевка, которые находятся практически на границе с Украиной, призвали эвакуироваться. С призывом выступил губернатор Вячеслав Гладков. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам российского чиновника, обстановка в населенных пунктах сложная, однако все коммунальные службы работают.

"Обстановка в населенном пункте сложная", — написал Гладков.

В своем сообщении он также упомянул некие "видео", которые все местные жители пересылают друг другу в социальных сетях. По его словам, в населенных пунктах есть разрушенные дома.

"Вместе с главой Анжеликой Васильевной продолжаем убеждать людей, которые остаются еще в Журавлевке и Нехотеевке, временно покинуть свои дома. И будем это делать до тех пор, пока не убедим", — написал чиновник.

Ранее Фокус писал, что Гиркин предложил отдать Украине часть Белгородской области. Ироничное предложение бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" прозвучало на фоне полного провала обороны российской армии на Харьковском направлении.

Еще напомним, что вчера в Белгородской области прозвучали взрывы, был зафиксирован "прилет". Местные паблики сообщают, что в учебных заведениях Белгорода началась плановая эвакуация. Людей также эвакуируют из местного автовокзала и некоторых торговых центров.

Также сообщалось, что Линии снабжения РФ в Луганске оказались под угрозой. Железная дорога, соединяющая Луганскую и Белгородскую области, находится под почти полным огневым контролем украинских сил, свидетельствует карта боевых действий.