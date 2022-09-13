"Обстановка складна": у Білгородській області РФ закликали місцевих жителів евакуюватися

Місцевий чиновник розповів про ситуацію на кордоні з Україною. За його словами, він переконуватиме місцевих покинути свої будинки доти, допоки вони цього не зроблять.

Жителів сіл Білгородської області РФ Нехотіївка та Журавлівка, які перебувають практично на кордоні з Україною, закликали евакуюватися. Із закликом виступив губернатор В'ячеслав Гладков. Відповідне повідомлення він опублікував на своїй сторінці у соцмережі " ВКонтакте ".

За словами російського чиновника, ситуація в населених пунктах складна, проте всі комунальні служби працюють.

"Обстановка у населеному пункті складна", — написав Гладков.

У своєму повідомленні він також згадав якісь "відео", які всі місцеві жителі пересилають один одному в соціальних мережах. За його словами, у населених пунктах є зруйновані будинки.

"Разом з головою Анжелікою Василівною продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, тимчасово покинути свої будинки. І це робитимемо доти, доки не переконаємо", — написав чиновник.

Раніше Фокус писав, що Гіркін запропонував віддати Україні частину Білгородської області. Іронічна пропозиція колишнього ватажка проросійських бойовиків ДНР прозвучала на тлі повного провалу оборони російської армії на Харківському напрямку.

Ще нагадаємо, що вчора в Білгородській області пролунали вибухи, було зафіксовано "приліт". Місцеві пабліки повідомляють, що у навчальних закладах Білгорода розпочалася планова евакуація. Людей також евакуювали з місцевого автовокзалу та деяких торгових центрів.

Також повідомлялося, що Лінії постачання РФ у Луганську опинилися під загрозою. Залізниця, що сполучає Луганську та Білгородську області, знаходиться під майже повним вогневим контролем українських сил, свідчить карта бойових дій.