У Бєлгородській області пролунали вибухи, є "приліт" (фото, відео)

Місцеві пабліки повідомляють, що у навчальних закладах Бєлгорода розпочалася планова евакуація. Людей також евакуювали з місцевого автовокзалу та деяких торгових центрів.

У Бєлгородській області пролунали вибухи, а в небі видно сліди диму. Попередньо працює система протиповітряної оборони. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Проте система ППО спрацювала не скрізь і в населеному пункті Октябрський є приліт, а на місці вибуху видно чорний густий дим. Селище міського типу знаходиться за 10 кілометрів від кордону з Україною.

Крім того, у місцевих Telegram-каналах пишуть, що у Бєлгородських навчальних закладах розпочалася планова евакуація учнів та персоналу. Також евакуацію почали проводити на місцевому автовокзалі та у деяких торгових центрах.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков на момент написання матеріалу ніяк не прокоментував вибухів у регіоні.

Нагадаємо, 8 вересня повідомлялося, що в Бєлгороді вибухнула ракета, яку було запущено по території України. Внаслідок чого вибухнула підстанція поряд із військкоматом. Сталося це, коли російська армія обстрілювала Харків.

23 серпня у Бєлгороді вибухнув склад боєприпасів. Місцева влада заявила, що це сталося нібито через спеку, а частину місцевого населення довелося евакуювати.

22 серпня в Бєлгородській області було чути нові "хлопки". Потужні вибухи були у селищі Майське, яке знаходиться за 24 кілометри від кордону з Україною.