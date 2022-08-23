Куріння вже не актуальне: у Бєлгородській області склад боєприпасів спалахнув "через спеку" (відео)

Місцева влада повідомила, що нібито внаслідок спекотної погоди спрацював "ефект лінзи". Після інциденту частину населення довелося евакуювати.

У Росії знову "хлопок". І, як завжди, — у Бєлгородській області. Цього разу в селі Тимонове горіли боєприпаси, повідомив голова області В'ячеслав Гладков.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков на своєму каналі в Telegram заявив, що нібито боєприпаси спалахнули через спекотну погоду.

"Унаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери. Постраждалих немає, але, щоб гарантувати безпеку мешканців, головою Валуйського округу було організовано підвезення і розміщення мешканців у санаторії "Червона Поляна". Частина селян поїхала самостійно до родичів в інші населені пункти. Ситуацію тримаю на особистому контролі, на місці працюють оперативні служби", — написав Гладков.

[ + – ] У Бєлгородській області знову неспокійно

Нагадаємо, що 22 серпня місцеві жителі Бєлгородської області повідомляли про чергові потужні вибухи у селищі Майський. Населений пункт знаходиться за 24 км від пункту пропуску "Неготеєвка" (кордон з Україною).

Раніше агентство Reuters написало, що недавні вибухи в глибокому тилу, на окупованій території Криму, мали сильний психологічний ефект на Володимира Путіна.

Також ми повідомляли, що в Новій Каховці пролунали вибухи на базі окупантів. Унаслідок інциденту почалася сильна пожежа.