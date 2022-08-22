У Новій Каховці пролунали вибухи на базі окупантів, — речник Одеської ОВА (відео)

Унаслідок інциденту почалася сильна пожежа. Влада чекає офіційного підтвердження.

У тимчасово окупованому місті Нова Каховка Херсонської області знову неспокійно. Там пролунали вибухи на базі російських окупантів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

"Є подробиці, я зв'язуюся зі своїми побратимами... Це база окупантів у Новій Каховці, там триває детонація, хлопці кажуть, що сильно розгорілося. Рух опору Півдня України та Збройні сили не сплять, звичайно. Ми чекаємо на офіційне підтвердження, але горить там сильно" — сказав Братчук.

Також на своєму Telegram-каналі речник Одеської ОВА прокоментував ситуацію в Новій Каховці.

"Бавовняний сезон не лише в Криму! "Бавовняна плантація" у Каховці. Відео від місцевих мешканців. Далі буде!" — написав Братчук.

[ + – ] На базі окупантів у Новій Каховці пролунали вибухи

Також ми писали, що ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, почалася пожежа. Також є інформація про вибухи в Таврійському, Каховці та Новій Каховці Херсонської області.

Нагадаємо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму неспокійно. 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що в місті спрацювала ППО. За інформацією колаборантів, над Кримським мостом збили "український безпілотник".

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що партизани й українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.