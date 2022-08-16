"Диверсії" тільки наростатимуть: Подоляк відреагував на вибухи у Криму (відео)

Радник голови ОП переконаний, що партизани та українська армія не дадуть спокійно жити російським окупантам на окупованому півострові.

В Росії буде більше "ексцесів", подібних до недавніх вибухів у тимчасово окупованому Крим. Про те, що "диверсії" лише наростатимуть, переконаний радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми можемо об'єктивно прогнозувати, виходячи з обсягу війни, яку Російська Федерація веде, та кількості днів, протягом яких ця "спеціальна воєнна операція" триває в Україні, що ексцеси подібного типу або, як їх називає вже Міністерство оборони РФ, "диверсії" тільки наростатимуть", — сказав Подоляк в ефірі YouTube-каналу Ходоровський Live.

Радник голови ОП зазначив, що у Криму диверсії влаштовуватимуть як партизани, так і українська армія.

"Я зараз без Джанкоя, Гвардійського говорю. Я говорю загалом, що відбуватиметься", — підкреслив Подоляк.

Також він додав, що зараз загалом по РФ "наростає кількість дивних інцидентів".

[ + – ] Подоляк нагадав, що останнім часом не лише в українському Криму почастішали вибухи, а й у РФ.

Нагадаємо, вранці 16 серпня в Джанкойському районі анексованого Криму пролунали вибухи. За непідтвердженими даними, вибух був у районі селища Майське. За словами представника Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, вибухнув склад боєприпасів, а детонація продовжувалася протягом години.

Ближче до обіду росЗМІ повідомили про нову серію вибухів у Криму. Над російською авіабазою у селищі Гвардійське в окупованому Криму сталося кілька вибухів. Джерела кажуть, що правоохоронці перевіряють версію з атакою малих безпілотників на склад із боєприпасами на базі.