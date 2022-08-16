У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи: що відомо

За словами представника Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, вибухнув склад боєприпасів, а детонація продовжується протягом години. За непідтвердженими даними, НП було дві: пожежа на підстанції в Джанкої та вибух у селищі Майське.

Уранці 16 серпня в Джанкойському районі анексованого Криму пролунали вибухи. За непідтвердженими даними, вибух мав місце в районі селища Майське. У соцмережах з'явилися кадри пожежі на прилеглій до трансформаторної підстанції території. Про це повідомили проросійські Telegram-канали, передає Фокус.

Зі свого боку, "Ріа-Мелітополь" пише про вибухи в селі Азовське.

Представник Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров повідомив про точне влучення по військовій частині в селищі під назвою Qalay (Азовське).

"Поцілили в склад боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом", — зазначив Чубаров, додавши, що детонація триває вже протягом години.

Керівник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов повідомив, що прямує на місце події.

Нагадаємо, що після вибухів на авіабазі в Криму поблизу Новофедорівки Путін звільнив командувача Чорноморського флоту. Повідомляється, що адмірала Ігоря Осипова, який очолював російський флот із 2019 року, замінить Віктор Соколов, який із 2020 року був керівником військово-морської академії ім. адмірала Кузнєцова.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками британської розвідки, вибухи в окупованому Криму на аеродромі неподалік міста Саки позначаться на можливостях авіації російських ВМФ. Forbes оцінив збитки, завдані російськими військами, ймовірно, знищено авіатехніку вартістю в межах 650 – 850 млн доларів. На аеродромі були винищувачі Су-30, розвідники Су-24, а також гелікоптери.