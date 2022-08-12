Взрывы в Крыму ударили по возможностям авиации Черноморского флота РФ, — разведка Британии

Инцидент на аэродроме, по мнению минобороны Великобритании, мог произойти из-за детонации незакрытых складов с боеприпасами.

Во время серии взрывов на аэродроме в оккупированных Саках были уничтожены или серьезно повреждены не менее пяти российских истребителей-бомбардировщиков Су-24 и трех многоцелевых самолетов Су-30. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 12 августа.

Ведомство отмечает, что первоначальная причина взрывов на военной базе ВС РФ в оккупированном Крыму не установлена. Однако, как предполагают разведчики, столбы дыма, снятые несколькими очевидцами, свидетельствуют о детонации до четырех незакрытых складов с боеприпасами.

"По меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых самолета Су-30 почти наверняка были уничтожены или серьезно повреждены в результате взрывов. Центральная зона рассредоточения Сак получила серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается работоспособным", — говорится в свежем отчете.

Разведка Великобритании отмечает, что восемь уничтоженных или поврежденных самолетов представляют незначительную часть авиапарка, который имеется в распоряжении Кремля. Однако, как напоминает ведомство, аэродром в Саках оккупационные войска использовали в качестве базы для авиации Черноморского флота РФ, выполнявшую задачи в регионе.

"В настоящее время возможности морской авиации флота значительно ослаблены. Этот инцидент, вероятно, заставит российских военных пересмотреть свое представление об угрозе. Крым, вероятно, рассматривался как надежный тыловой район", — добавили в Министерстве Великобритании, комментируя серию взрывов на оккупированном полуострове.

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Напомним, уничтожение российской авиации на аэродроме в Саках стало самыми большими потерями для России со времен Второй мировой войны. Несмотря на заявление Министерства обороны РФ об отсутствии уничтоженной техники, журналисты CNN смогли идентифицировать бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, которые серьезно пострадали в результате серии взрывов.

Также сообщалось, что Forbes подсчитал цену уничтоженной авиации ВС РФ на аэродроме "Саки". По данным журналистов, в результате серии взрывов в Крыму Россия могла потерять от 650 до 850 миллионов долларов.

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