Взрывы в Крыму: Forbes назвал цену уничтоженной авиации ВС РФ на аэродроме "Саки"

По подсчетам журналистов, россияне могли лишиться авиатехники стоимостью от 650 до 850 миллионов долларов. На аэродроме стояли истребители Су-30, разведчики Су-24 и вертолеты.

В результате взрывов 9 августа на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму могла быть российская авиатехника стоимостью от 650 до 850 миллионов долларов. Примерные расчеты потерь ВС РФ привел журнал Forbes.

Спутниковые снимки Planet Labs показали, что возле аэродрома до взрыва было более 20 самолетов – в основном истребители Су-30СМ, разведчики Су-24МР, тяжелый военно-транспортный Ил-76 и несколько вертолетов.

Forbes приводит следующую стоимость самолетов:

Су-30СМ – 50 миллионов долларов;

Су-24МР – 6 миллионов долларов;

Ил-76 – 86 миллионов долларов.

Если считать, что все 9 уничтоженных самолетов были дешевле Су-24МР, общая сумма потерь России – примерно 55 миллионов долларов, а при стоимости более дорогих Су-30СМ – 450 миллионов долларов.

[ + – ] Британская разведка сообщила об уничтожении 3 истребителей Су-30

Взрывы на аэродроме "Саки" – что говорят на Западе

Британская разведка в новом отчете сообщила о вероятном уничтожении или серьезных повреждениях не менее 5 бомбардировщиков Су-24 и 3 многоцелевых самолетов Су-30 на аэродроме "Саки".

"Центральный район рассредоточения "Саки" получил серьезные повреждения, но аэродром, вероятно, остается работоспособным", – рассказали разведчики.

В Минобороны говорят, что 8 потерянных боевых самолетов – это незначительная часть всего авиапарка, который ВС РФ могут применить в полномасштабной войне с Украиной.

"Саки", как говорят британские специалисты, в основном использовался как база для авиации Черноморского флота ВМФ России. После удара возможности морской авиации России значительно снижены.

Аналитики американского Института изучения войны пишут, что на аэродроме сгорели минимум 8 российских самолетов на десятки миллионов долларов и несколько зданий, но не уточняют, каких именно.

Разведывательный проект UA Weapons Tracker подсчитал, что на аэродроме "Саки" уничтожено минимум 11 самолетов – 5 истребителей Су-30СМ и 6 ударно-разведочных самолетов Су-24МР. Если брать во внимание эти цифры, то взрывы стоили России примерно 300 миллионов долларов.

Взрывы в Крыму – спутниковые снимки могут не отражать полную картину

Аналитики международного разведсообщества InformNapalm считают, что на спутниковых снимках не видно полной картины последствий взрывов. Крымские источники говорят о таких потерях россиян: 8 самолетов Су-27, четыре Су-30СМ, пять Су-24, шесть вертолетов Ми-8 и один Ил-20. Примерная сумма – 380 миллионов долларов.

В InformNapalm предположили, что удар нанесли двумя ракетами ATACMS с кластерной боеголовкой, которые запустили с установки MLRS M270.

Напомним, что серия взрывов на военном аэродроме ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела 9 августа. В Минобороны РФ объяснили причину взрывов не ракетным попаданием, а пожаром при загрузке топлива. Авиатехника на аэродроме, как говорят российские чиновники, не пострадала.

Американские СМИ ранее сообщали, что уничтожение российских боевых самолетов в Крыму может стать самой большой потерей авиации Москвы со времен Второй мировой войны.

После взрывов в Крыму лишился должности командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов, его сменил Виктор Соколов. С 2020 года он руководил военно-морской академией имени адмирала Кузнецова.