Самые большие потери РФ со времен Второй мировой: СМИ показали последствия взрывов в Крыму

На спутниковом снимке российского аэродрома "Саки" нашли уничтоженные самолеты. Ранее Минобороны РФ утверждало, что техника не пострадала.

По меньшей мере семь российских боевых самолетов были уничтожены в результате взрывов, прогремевших во вторник, 9 августа, на авиабазе "Саки" в оккупированном Крыму. Это может быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, передает CNN.

Изданию удалось идентифицировать уничтоженные боевые самолеты РФ — вероятно, речь идет о бомбардировщиках Су-24 и истребителях Су-30. Еще два самолета были повреждены. В среду, 10 августа, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении девяти российских самолетов.

[ + – ] Аэродром в Новофедровке, 9-10 августа, спутниковые фото [ + – ] Аэродром в Новофедровке, 9-10 августа, спутниковые фото Фото: Planet Labs Inc.

По данным эксперта, опрошенного журналистами, спутниковый снимок указывает на то, что атака на авиабазу была преднамеренной из-за наличия на фото трех больших воронок. Также известно, что российские боеприпасы не рассчитаны на то, чтобы избежать цепной реакции при взрыве одного из них.

На фотографиях со спутника можно наблюдать, что не уничтоженные, но, вероятно, поврежденные взрывами летательные аппараты были перемещены в сторону от месте инцидента — за последние сутки авиабазу покинули четыре вертолета и один четырехмоторный самолет.

"Количество самолетов, уничтоженных на базе, вероятно, отмечает вторник как один из самых разрушительных дней для российской военной авиации за более чем семь десятилетий, включая советскую эпоху. Изучение CNN немногочисленных доступных данных о потерях военных самолетов в советское время и в современной России не указывает на столь существенные потери от одного инцидента за один день", — говорится в публикации.

[ + – ] Спутниковый снимок указывает на то, что атака на авиабазу в Крыму была преднамеренной, говорит эксперт

Напомним, во вторник, 9 августа на военном аэродроме ВС РФ во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Российские СМИ и Министерство обороны России заверили, что инцидент произошел не в результате ракетного обстрела, а вследствие возникновения пожара. При этом оборонное ведомство РФ отмечало, что в результате происшествия техника повреждена не была.

Также мы писали о том, как ночью 11 августа в районе белорусского аэродрома "Зябровка" раздались взрывы. В республике указали, что инцидент произошел в результате возгорания одной из единиц техники во время контрольного пробега. В свою очередь ВСУ поблагодарили белорусских партизан за помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.