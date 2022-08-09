Прилеты по аэродрому РФ: в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов (видео)

По данным росСМИ, в районе поселка Новофедоровка в Сакском районе прозвучало не менее семи взрывов. Рядом с населенным пунктом находится военный аэродром, который россияне используют для самолетов, атакующих подконтрольные Украине территории.

РосСМИ пишут про взрыв в Крыму сегодня, 9 августа. Как уточняется, прилеты зафиксированы рядом с поселком Новофедоровка Сакского района. По данным журналистов, дым поднимается над военным аэродромом, который находится рядом с населенным пунктом. По версии пропагандистов, причиной стали удары со стороны материковой Украины.

В частности, про взрыв в Крыму сегодня сообщает пропагандистский Telegram-канал Russia Today.

"[Очевидцы] рассказывают как минимум о четырех прилетах со стороны Украины. Предположительно, это район авиабазы в Новофедоровке", – пишет СМИ.

Российский паблик "Смотри" информирует как минимум о серии из семи взрывов в этом районе. По их информации, над поселком поднимаются столбы дыма, которые видно даже из других городов полуострова, в том числе из соседней Евпатории.

Как уточняют росСМИ, на место происшествия выехали многочисленные кареты скорой помощи. В то же время, уже точно известно, что взрыв в Крыму сегодня произошел далеко от курортной зоны, поэтому отдыхающие и местные жители в местах отдыха не пострадали. Однако российские журналисты призывают людей прятаться в укрытия.

В Новофедоровку уже выехал так называемый "глава РК" Сергей Аксенов, о чем он сам сообщил у себя в соцсетях. При этом он призвал "не публиковать не проверенные данные".

В местных пабликах люди делятся информацией, что на выезде из поселка образовались огромные пробки – жители стремятся как можно быстрее покинуть населенный пункт.

Взрыв в Крыму сегодня: что известно?

Как пишет народный депутат Украины Алексей Гончаренко, рядом с Новофедоровкой находится военный аэродром, который ВС РФ использует для взлета самолетов, атакующих подконтрольные украинские территории.

"9 августа – день начала битвы за Крым?" – иронизирует нардеп и намекает, что у ВСУ уже есть ракеты дальностью 200-300 км.

О том, что взрыв в Крыму сегодня произошел именно на военном объекте РФ говорят и российские источники. Так, соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале пропагандиста Владимира Соловьева.

Про взрыв в Крыму сегодня пишет и так называемый "посол ЛНР в РФ" Родион Мирошник:

"Прилеты по военным объектам в Сакском районе", – прокомментировал он.

Так называемая "заместитель главы Сакской районной администрации" Виктория Казьмирова рассказала агентству ТАСС, что "ЧП" произошло непосредственно на аэродроме.

Официальных комментариях про взрыв в Крыму сегодня от руководства Украины пока не поступало.

Напомним, украинская разведка сообщала, что Россия перекидывает свои войска из-за наступления ВСУ в Херсонской области.

Ранее Минобороны Украины заявил, что Россия должна покинуть оккупированный полуостров, если хочет существовать как государство.