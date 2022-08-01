Из-за наступления ВСУ: Россия перекидывает войска в Крым и на юг Украины, – ГУР

По данным представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, ВС РФ вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и отправили их в оккупированный Херсон.

Из-за успешного наступления украинской армии Россия вынуждена перекидывать свои войска на юг Украины и Крым. Об этом в интервью изданию The Guardian рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Они увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению [на юге Украины] и, возможно, готовятся начать собственное наступление", – в частности, прокомментировал Скибицкий.

Как рассказывает Скибицкий, две недели назад ВС РФ вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и отправили их в оккупированный Херсон. Туда же захватчики отправляют войска своего Восточного военного округа, которые до этого использовались для атаки на Славянск.

Несмотря на переброску батальонных групп с Донбасса, страна-агрессор продолжит свое наступление в Донецкой области, хоть и с меньшей интенсивностью, продолжает Скибицкий.

Южные регионы являются ключевыми для российских оккупантов – в первую очередь, из-за Крыма. Если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, то она продолжила бы наступлению с целью захватить еще больше территории. Для этого могут использоваться новые подразделения, которые сейчас формируются на территории страны-агрессора, объясняет представитель ГУР.

"В настоящее время они [россияне] создают стрелковые батальоны резервистов в каждом российском военном округе и третий армейский корпус в западном военном округе [РФ]", — уточнил он.

Скибицкий также рассказал журналистам, что в районе Харькова ВС РФ сосредоточили усилия на защите своих позиций и недопущении выхода украинских сил на украинско-российскую границу.

Напомним, политолог Владимир Молчанов рассказал Фокусу, что существенно осложнить жизнь россиянам на оккупированной территории поможет отключение региона от газа и электроэнергии. Но в этом случае может пострадать и гражданское население, поэтому нужно взвешивать все риски, говорит он.

Ранее мы писали о том, что ВСУ "закрыли" для россиян железнодорожный мост в Херсоне.