Эксперт назвал два способа "сделать больно" оккупантам на Херсонщине

Существенно осложнить жизнь россиянам на оккупированной территории поможет отключение региона от газа и электроэнергии, рассказал Фокусу политолог Владимир Молчанов.

Можно разрушить систему орошения в Херсонской области или отключить Херсон от газа и электричества. К таким шагам может прибегнуть государство, чтобы навредить оккупантам. Но в обоих случаях может пострадать и гражданское население, поэтому нужно взвешивать все риски. Об этом Фокусу рассказал херсонский политолог Владимир Молчанов.

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"Первый способ – ВСУ могут попасть по насосным станциям каналов, чтобы исчезла возможность орошать поля. Ибо все равно, все, что выращивается на левом берегу, идет либо оккупантам, либо коллаборантам. Местные аграрии вынуждены хоть что-то выручить, но это что-то не позволит им повторить цикл с нового года – закупить семена, средства защиты, удобрения и т.д. Спрашивается: зачем нам поддерживать такую ​​экономику за счет нашей воды?", – в интервью говорит эксперт.

Второй вариант – отключение от газа и электричества, поскольку оккупированные территории не могут себя самостоятельно ими обеспечивать – вся энергетика Херсона, а также вода, добываемая за счет электроэнергии на насосы, и тепло, производимое исключительно из газа в Херсоне, полностью обеспечивает Украина.

"Если оккупанты перекроют такую ​​возможность, или херсонцы решат, что оккупантские тарифы действительно дешевле, хотя и в рублях, и будут платить по ним, то надо подумать над тем, не отключить ли Херсон от газа и электроэнергии. Это, действительно, может иметь признаки геноцида против собственного народа. Поэтому ко второму варианту можно прибегать всего за несколько дней до освобождения, если будет такая необходимость", – добавляет Молчанов.

Полный текст интервью Фокуса с херсонским политологом Владимиром Молчановым читайте на нашем сайте.