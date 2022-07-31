Експерт назвав два способи "зробити боляче" окупантам на Херсонщині

Істотно ускладнити життя росіянам на окупованій території допоможе відключити регіон від газу та електроенергії, розповів Фокусу політолог Володимир Молчанов.

Можна зруйнувати систему зрошення на Херсонщині або відімкнути Херсон від газу та електрики. До таких кроків може вдатися держава, аби нашкодити окупантам. Але в обох випадках може постраждати і цивільне населення, тому треба зважувати всі ризики. Про це Фокусу говорить херсонський політолог Володимир Молчанов.

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"Перший спосіб – ЗСУ можуть влучити по насосних станціях каналів, аби зникла можливість зрошувати поля. Бо все одно, все, що вирощується на лівому березі, йде або окупантам, або колаборантам. Місцеві аграрії змушені хоч щось виручити, але це "щось" не дозволить їм повторити цикл з нового року – закупити насіння, засоби захисту, добрива тощо. Постає питання: навіщо нам підтримувати таку економіку за рахунок нашої води?", – в інтерв'ю говорить експерт.

Другий варіант – відключення від газу та електрики, оскільки окуповані території не можуть себе самостійно ними забезпечувати – вся енергетика Херсона, а також і вода, яка видобувається за рахунок електроенергії на насоси, і тепло, яке виробляється виключно з газу в Херсоні, повністю забезпечує Україна.

"Якщо окупанти перекриють таку можливість, або херсонці вирішать, що окупантські тарифи, справді, дешевші, хоча і в рублях, і платитимуть по окупантським тарифам, то треба подумати над тим, чи не відімкнути Херсон від газу і електроенергії. Це, дійсно, може мати ознаки геноциду проти власного народу. Тому до другого варіанту можна вдаватися лише за кілька днів до звільнення, якщо буде така необхідність", – додає Молчанов.

Повний текст інтерв'ю Фокусу з херсонським політологом Володимиром Молчановим читайте на нашому сайті.