"Потеря Херсона для россиян болезненна – они много вложили в пропаганду", – политолог Молчанов

Разговор с херсонским политологом о последствиях повреждения Антоновского автомобильного моста, вероятном месте построения россиянами понтонной переправы, нехватке продовольствия и лекарств в Херсоне, а также о необходимости выведения армии РФ из равновесия.

Владимир Молчанов – политолог и экономист, в прошлом – эксперт Херсонской областной организации Комитета избирателей. С началом новой волны агрессии РФ на территории Украины оказался в оккупированном Херсоне, но впоследствии уехал. Однако постоянно внимательно следит за происходящим на оккупированных территориях. Об этом и рассказал Фокусу.

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"Когда мосты будут разрушены — брать под огневой контроль причалы"

Вооруженные силы Украины существенно повредили автомобильный Антоновский мост. Впоследствии движение по нему прекратилось. Как разрушение моста повлияет на ситуацию в Херсоне?

— Сейчас очевидно: состояние моста такое, что он непроездной даже для легкового транспорта. Но его внутренняя часть, балки, которые проброшены между опорами, похоже, целы. То есть, мост нуждается в капитальном ремонте с полной заменой перекрытия. Вряд ли такое можно сделать наскоро – арматура внутри разорвалась, растянулась и отделилась от бетона.

Россияне будут пытаться использовать автомобильный, а возможно, и железнодорожный мосты, проложенные над плотиной Каховской ГЭС. Но и они уже получили повреждения, да и будут еще, несмотря на немедленно начатый коллаборантами аварийный ремонт.

[ + – ] Автомобильный Антоновский мост после удара ВСУ Фото: Getty Images [ + – ] Автомобильный Антоновский мост после удара ВСУ Фото: Getty Images

Мосты над новокаховской плотиной более просты в конструкции и в ремонте. В Каховке есть предприятие – ООО "Олеся" – с опытом подобных ремонтных работ большим, чем у остальных херсонских подрядных организаций, даже входящих в орбиту Сальдо (Владимир Сальдо – херсонский гауляйтер. – Ред.). После попаданий в новокаховскую дамбу это предприятие уже проводило подобные работы. И даже несмотря на это, оккупанты прекратили движение по плотине гражданского транспорта, однако продолжают ограниченное перемещение по ней военной техники.

Важно понимать, что на самом деле все поставки продовольствия, бытовой химии, лекарств в Херсон последние пять месяцев шли именно через мосты с левого берега – на правом за Херсоном уже линия фронта. Именно по мостам доставлялось то, что производилось в оккупации и в России.

Если мосты будут разрушены, херсонцы рискуют оказаться в состоянии гуманитарной катастрофы. Если россияне удержатся или ВСУ оставят их в покое – есть угроза голода.

В Херсоне есть еще железнодорожный Антоновский мост. Его могут использовать для переброски грузов?

— Да, для россиян основной вид транспорта – железная дорога. У них дальние расстояния. Но для Херсона важен автомобильный мост. К тому же по поводу Антоновского железнодорожного моста есть нюансы. На правом берегу его продолжает эстакада протяженностью в 3,5 километра, которая идет над плавнями к остановочной платформе. Ее строили еще немцы в 1943 году. Очень сложно сейчас найти машиниста, который бы согласился вести там состав. Именно поэтому идея запустить поезда из Херсона в Крым так и осталась идеей. Даже если россияне направят подразделения железнодорожных войск, найдут тех, кто согласится, это будет хорошая цель для ВСУ.

Этот мост уничтожить гораздо проще. Можно бить не по самому мосту, а по эстакаде. Если там будет попадание в поезд – он полетит с высоты десять метров, потому что заборов на эстакаде нет.

Я, кстати, очень скептически отношусь к заявлениям Сальдо, что по железнодорожному мосту было два попадания. Потому что у HIMARS есть шесть пусковых направляющих, и наши до сих пор запускали все шесть или двенадцать. Думать, что россияне сбили четыре – не стоит. Поэтому мне кажется, что Сальдо этим заявлением просто пытается отвлечь внимание от этого моста, произвести впечатление, что он также получил повреждения, и им никто не будет пользоваться — а сами попытаются. На этот счет есть и косвенные признаки – сосредоточение эшелонов с техникой на станции Брылевка.

То есть, вы говорите, что все эти месяцы оккупации россияне не пользовались железнодорожным мостом?

— Не было зафиксировано никаких поездов. Хотя на вокзал они никого не пускали. Возможно, потому, что там захватили много материальных ценностей. Херсон стал не тупиковой, а заблокированной станцией. Но у них есть возможность пользоваться железнодорожным мостом в Каховке. И они воспользовались. Неизвестно, приезжали ли на правый берег, или были на левом – в районе шлюзов существовали два ангара, где они разместили свои системы ПВО и хранили боеприпасы, которые привозили из Мелитополя.

Практическая ценность этих ангаров в том, что к ним подходила железная дорога, которая параллельно автомобильному мосту шла через дамбу на правый берег. Другой состав был в речном Таврическом порту. Первое попадание 8 июля было именно туда. Состав был взорван. И рядом с ним располагался командный пункт 49-й армии, на базе отдыха "Славутич", также уничтоженный детонацией.

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То есть после подрыва Антоновского моста россияне могут испытывать определенные трудности со снабжением, но они не катастрофические. Даже своим подразделениям, стоящим на передовой, оне завозили даже еду, хотя у них есть практика гражданских кейтеринговых подрядов, обслуживающих воинские части, и такие поставщики были замечены на левом берегу.

На правом берегу русская армия просто грабит местное население. Так что в плане еды российская армия не ощутит отсутствие моста — как не привозили еду, так и не будут привозить. Что касается перевозки людей, то даже без понтонного моста достаточно катеров, лодок для обеспечения группировки на правом берегу (от 20 до 30 тысяч солдат). Даже лёгкое оружие можно перевозить.

Где россияне смогут построить понтонный мост?

— Скорее всего, они это попытаются сделать в районе сел Корсунка – Львово. Там есть подготовленный для этого путь через плавни левого берега – улучшенная грунтовая дорога с дамбами сквозь проливы. К тому же Днепр там сравнительно узкий – 400 метров. Именно у Корсунки в советское время и во времена независимости Украины проводились учения по возведению понтонных переправ. Но такую переправу легко будет разрушить. Шесть выстрелов HIMARS – минус шесть понтонов или четверть переправы!

Еще одно возможное место для понтонной переправы – возле Антоновского моста. Но там ширина Днепра уже 700 метров. Кроме собственно переправы, там нужно еще выполнять земляные работы – засыпать болото песком, чтобы сделать съезд на основную магистраль. Пока они вместо того, чтобы строить переправу, и несмотря на достаточное количество зарезервированных понтонов, ограничились гибридной понтонно-паромной переправой у моста, используя несколько сцепленных понтонов с буксирным сопровождением как "паром".

Пропускная способность такой переправы мизерна даже для сугубо военных нужд оккупантов, тем более что, опасаясь ударов с неба, оккупанты любезно предоставляют места при каждом рейсе и гражданским автомобилям.

Но ведь построение понтонных переправ – дело не двух часов?

– Правильно. И на любой стадии строительства – в начале, в середине или в финале оно может быть приостановлено залпом HIMARS. Поэтому я вообще скептически отношусь к понтонным возможностям. В отличие от использования катеров. Здесь у россиян хоть и не богатый, но достаточный выбор.

Во-первых, в Голой Пристани существует причал "Нибулон" с кранами, рядом — старый, государственный, еще Укрречфлот. При этом неизвестно, захватили ли россияне какой-нибудь плавкран, потому что среди портового имущества такие были. Если да, то его могут использовать в Голой Пристани, потому что глубины позволяют ходить баржами оттуда в Херсон. Также кран был в Таврийске, но он уничтожен 8 июля вместе со всем речным портом.

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Но кроме стационарных или плавучих кранов можно найти другие средства для перегрузки, например краны на автомобильном ходу с причала. Вручную возить, конечно, можно, но не все – более значительные ракеты, например, для "Ураганов", или двигатели для танков нужно грузить с помощью кранов.

Хорошо, что паромов у них нет. Перевезти сюда они их не могут – Днепр по обе стороны для них закрыт. В Очакове наша артиллерия не даст, а с севера – невозможно. Поэтому им остается воспользоваться тем, что удалось украсть.

Неприятно, что россиянам, вероятно, удалось захватить два танкера – нефтехранилище на барже. Они ранее развозили разные виды нефтепродуктов по речным нефтебазам вдоль водохранилища и Днепра. Сейчас это часть отдельных заправок. Эти баржи были в рабочем состоянии, их можно было вывезти в Николаев, но представители Херсонской областной администрации просто скрылись, и некому это было делать. Теперь россияне могут переправлять дизтопливо для своих танков. А украинской армии нужно искать места перегрузки.

Когда все мосты будут разрушены, нужно будет взять под надзор и огневой контроль причалы, прежде всего, в Голой Пристани и Олешках.

"Это будет игра на нервах – кто кого пересидит"

Почувствуют ли жители Херсона, что Антоновский мост закрыт?

– У них будут проблемы. Не надо быть Нострадамусом, чтобы легко спрогнозировать, что херсонцы рассматриваются россиянами как заложники. После разрушения моста россияне будут говорить: "Украина вас бросила". Мол, Украина вас поставила на грань голода, "мы хотели бы вам помочь, но ничего сделать не можем".

Возможно, демонстративно будут грузить на катера какую-нибудь гуманитарную помощь, раздавать ее в херсонском порту. Естественно, гуманитарные грузы они попытаются соединить с оружием, образуя живой щит.

Остается надеяться, что херсонцы сделали себе запасы пищи на несколько недель. Когда они закончатся, придется что-то решать. Хочется верить, что Херсон будет освобожден, но потеря Херсона для россиян будет болезненной – они много вложили в пропаганду.

[ + – ] Херсонский порт не работает уже несколько месяцев Фото: Getty Images

Они же говорили, что Херсон – "исконно русская земля". Но такой подход не работает: подавляющее большинство херсонцев, независимо от того, как они относились к тезису, что "мы – братские, близкие народы", или же, что "русские – хороший народ, а плохой – Путин", сейчас ненавидят россиян. Но при этом Херсон в оккупации и информационной изоляции, там работают только российские телеканалы. При том, что большинство херсонцев воспринимают себя не как "русских", а как украинцев, это восприятие осталось, однако они попали под пропаганду. Да, они до сих пор не воспринимают и не будут воспринимать высказывания: "Это русская земля, никаких украинцев здесь не было", но кое-кто прислушивается, когда видит шоу: "Мы с Украиной дружны, а наркоман-президент, которого по глупости избрали, всех сдал, хочет уморить голодом, оставить без пенсий". И какой из этих двух тезисов победит, сказать трудно.

Россияне своих привыкли одновременно кормить и "братскими народами", и "нацистами, хохлами" – они и то, и другое воспринимают нормально, потому что привыкли существовать в состоянии когнитивного диссонанса. А херсонцы – думают.

Что делать в этих условиях херсонцам?

— Это будет такая игра на нервах – кто кого пересидит: победят ли херсонцы своим терпением и паника начнется у россиян, или наоборот. Россияне придумали и преувеличили в пропаганде экономическое значение Херсонщины, изобразили ее в глазах россиян как житницу с молочными реками и кисельными берегами, которая прокормит всю Россию. Хотя Херсон никак не является житницей, он сам потребляет то, что выращивают на левом берегу.

Но Россия все равно потерю Херсона плохо воспринимает. А еще есть обещание пустить в Крым воду после захвата Херсонщины, это также важно для рядового россиянина, который знает, что Украина восемь лет воды не давала.

Какими могут быть дальнейшие шаги ВСУ?

— Украине несколькими выстрелами HIMARS следует уничтожить насосные станции Каховской и Северо-Крымской оросительной системы.

Дело в том, что россияне полностью взяли под контроль выращивания сельскохозяйственной продукции. Либо это делают коллаборанты, либо неработающие оккупанты, а просто собирают чужой урожай и вывозят. Проблема в том, что остальным производителям не позволяют выйти на рынок сбыта.

Если они пытались вывозить овощную продукцию через Васильевку на свободную территорию Украины, там их просто останавливали и заставляли высыпать все в кювет. Если они хотели вывозить в Крым, то их на "таможне" в Армянске притормаживали и заставляли практически продавать кому-то за бесценок, например две гривны за килограмм. В Копанях была цена на овощную группу – 1 гривна за килограмм. В Херсоне до разрушения мостов овощи и фрукты было где-то по 10 гривен за килограмм. Это вдвое-втрое дешевле, чем по Украине сейчас. Правда, после закрытия Антоновского моста, цены стали расти. Российские же товары были и раньше более дорогими, чем в РФ.

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Главная цель разрушения мостов и дальнейших действий – не изолировать херсонцев, а вывести из равновесия русскую армию, заставить ее уйти. оккупанты могут почувствовать, что их изолировали, и могут побежать. А для этого ВСУ должны действовать – не должны ограничиваться мостами и ждать, когда враги погибнут, как роса на солнце.

Потому что может произойти, как в Харькове. Ибо никаких приказов из-под Харькова отступать российским войскам, преимущественно состоявшим из донецких "ополченцев", не было. Они просто убежали. Сейчас там уже стоят кадровые части РФ. Так же, как эти донецкие ополченцы, которых, кстати, и на Херсонщине много, и которых используют преимущественно во втором эшелоне, не доверяя им.

Они могут побежать, и буряты могут побежать без всяких приказов. На это тоже должен быть расчет. Был недавно вброшен фейковый приказ Шойгу, министра обороны РФ, о проведении обучения по эвакуации командного состава подразделений частей и батальонов. Очевидно, что это наша информационно-психологическая операция, чтобы посеять среди российских солдат недоверие к своему руководству, командованию, которое их хочет оставить на плацдарме на правом берегу.

Что происходит в населенных пунктах возле Херсона?

— Севернее Херсона проблемы уже нет – люди и так ничего не получают. Там – гуманитарная катастрофа. Отсутствуют электроэнергия, подача воды и газа там, где он раньше был. Совершенно отсутствует торговля и медицинская помощь. Из-за отсутствия электричества практически нет и связи. В прифронтовых населенных пунктах люди сидят по подвалам, оккупанты по ним стреляют и лазят по тем же подвалам в поисках пищи.

Например, очень сильно пострадали Высокополье, Давыдов брод, Александровка под Станиславом. Эти населенные пункты практически разрушены.

То есть, проблема углубления гуманитарной катастрофы там не стоит, потому что она там и так уже есть. И единственный способ решения – освобождение этих территорий.

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Сколько жителей в Херсоне? Как можно уехать из города?

— От 150 до 180 тысяч. Теоретически можно выехать через Новокаховскую дамбу. Или водным транспортом в Голую Пристань или Олешек. В том числе и частными лодками. Это не проблема, поскольку россияне хотя и жестко контролируют маломерный водный транспорт, но разрешают ему ходить. В частности, для "осуществления рыбацкой деятельности" – браконьерской деятельности. Днепр, все возможные проливы и озера перетянуты сетками, а Херсон заполнен рыбой, как никогда раньше. Рыба дешевеет. Но сейчас у херсонцев есть возможность пользоваться катером, а от Голой Пристани потом поехать автобусом.

То есть выезд – через оккупированные территории?

— Да, только через левый берег. С правого берега перейти линию фронта нереально. Иногда ходят какие-то фантастические слухи, что возят сюда из Украины продукцию, что "СБУ повысила тарифы взяток" для этого. Это невозможно, я так думаю. Я ездил по этим маршрутам еще когда там не было такой плотности войск. По моей машине стреляли, ее повредили. Сейчас, думаю, все гораздо хуже там стало. Причем могут стрелять как русские, так и наши. Более того, там по обе стороны дороги все заминированы.

Какая в Херсоне мобильная связь?

— Мобильной нет. Иногда есть отдельные легендарные места, из которых ловится Life. Но у большинства и Life нет.

А интернет?

– Интернет есть. Провайдеры остались наши. После того, как оптоволоконный кабель был перерезан в Посаде-Покровском, его восстановили наши специалисты. Выехали из Николаева и делали это под обстрелами. И тогда россияне перерезали кабель во второй раз, уже ближе к Херсону – там ремонтировать возможности нет.

После этого сначала один провайдер, а за ним и другие переключились на крымский маршрутизатор. Россияне восстановили кабель, который шел из Крыма в Херсон. Затем они взяли под контроль весь трафик. Выключили сначала Фейсбук и Инстаграм, как в России. Недавно это сделали и с Ютубом и Гуглом. А херсонцы, успевшие уже закачать себе разные vpn-сервисы, продолжают всем этим пользоваться. Хотя качество связи действительно очень плохое, часто исчезает, зависает, скорость маленькая. Кроме того, иногда интернет выключают полностью. Официально — из-за качества интернета в Херсоне не хотели заходить российские банки.

Но вошли?

— Сейчас работают два: "Международный расчетный банк" из непризнанной Южной Осетии и крупный российский "Промсвязьбанк".

Первый имеет сомнительный опыт обслуживания клиентов у фейковых "ДНР" и "ЛНР", при этом, к сожалению, грузинское правительство недостаточно препятствует его деятельности. Фактически этот банк – просто вывеска, через него переправляются рубли из российских банков и наоборот.

Второй, несмотря на размеры, с 2017 года банкрот, спасенный и взятый под полный контроль российским правительством, деньгами которого финансируют все российские проекты в области ВПК. У него нет опыта работы с малым бизнесом и физическими лицами. И, в отличие от "осетинца", он максимально подсанкционный.

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Пока есть указание всем предпринимателям – открыть счета в любом из этих банков, а всем гражданам платить там за коммунальные услуги. То есть, перечислять средства за свет, воду, газ на отжатые, а фактически — вновь созданные "государственные предприятия". Сейчас россияне пытаются этот процесс контролировать, собирать с людей деньги. Эти средства потом частично будут тратиться на зарплату, видимо, работникам этих предприятий, частично будут разворовываться, но ни в коем случае они не смогут ими платить за энергоносители Украины. А именно Украина является источником снабжения Херсоном газа и электроэнергии.

С одной стороны, на оккупированной территории есть мощности, позволяющие Херсонщине существовать отдельно от остальной Украины – Запорожская АЭС, Энергодарская ТЭС и Каховская ГЭС. Кроме того, есть множество солнечных и ветряных электростанций на побережье. С другой – Херсон получает электроэнергию из ответвления от магистральной линии электропередач 330 кВ, которая идет из Николаева на Новую Каховку.

То есть, Херсон зависит не от Каховской ГЭС, стабилизирующей или балансирующей. Базовыми мощностями являются Запорожская АЭС и частично Энергодарская ТЭС. Но интересно, что от них никаких линий электропередач, которые не проходили бы через контролируемую Украиной территорию в Херсон, нет. Таким образом, вся энергетика Херсона, а также и вода, добываемая за счет электроэнергии на насосы, и тепло, производимое исключительно из газа в Херсоне, полностью обеспечивает Украина.

То есть при необходимости Украина может отключить поставки?

— У Украины есть несколько способов сделать Херсонщине больно.

Первый – ВСУ может, как я уже говорил, попасть по насосным станциям каналов, чтобы исчезла возможность орошать поля. Ибо все равно все, что выращивается на левом берегу, идет либо оккупантам, либо коллаборантам. Я еще забыл сказать, что оккупанты заставляют аграриев продавать по низкой цене овощи, фрукты, загоняя продавцов в абсолютный убыток. Они вынуждены хоть что-то выручить, но это "что-то" не позволит им повторить цикл с нового года – закупить семена, средства защиты, удобрения и т.д. То есть осенью эти условно проукраинские или нейтральные, которые себя не проявляют, производители останутся ни с чем.

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Оккупанты отжали сельскохозяйственную технику, сейчас пытаются привезти свою, чтобы можно было собрать урожай и, возможно, засеять в следующем году. Но это будет такое колониальное использование даже без местных производителей. Спрашивается: зачем нам поддерживать такую экономику за счет нашей воды? Думаю, такую экономику нужно уничтожать. И ничего не остается тем людям, которые потеряют источники существования, как уехать. Это лучше, чем кормить оккупантов своим зерном, своим хлебом, своей водой.

Второй – отключить от газа и электроэнергии. Если херсонцы продолжают платить по украинским тарифам на украинские счета, то это одно. Если оккупанты перекроют такую возможность, или херсонцы решат, что оккупантские тарифы действительно дешевле, хотя и в рублях, и будут платить по оккупантским тарифам, то надо подумать над тем, не отключить ли Херсон от газа и электроэнергии. Но ко второму варианту можно прибегать всего за несколько дней до освобождения, если будет такая необходимость.

Насколько быстро россияне в Херсонской области вводят рубли?

— Всех предпринимателей, которые уже взяли разрешения на хозяйственную деятельность, и заплатили за это в гривнах определенный кэш военному коменданту, заставляют открывать в банках счета в рублях, регистрироваться в российской "налоговой инспекции", которую открыли в помещении, где находилась Херсонская городская налоговая инспекция .

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Думаю, что сами предатели, коллаборанты и оккупанты не будут спешить зарегистрироваться и платить в какой-то неизвестный бюджет неизвестно кому, на счета в неизвестных банках. Особенно сейчас, когда перспективы "российского навсегда" Херсона стали сомнительными даже для коллаборантов.

Как россияне избавляются от гривны?

— Установили дискриминационный курс рубля по отношению к гривне. Запретили работу любых отделений украинских банков и инкассацию. В безналичной форме гривна запрещена. То есть, кто получает украинскую зарплату или украинскую пенсию в гривнах на карты, вынуждены искать наличные деньги, получать за определенный процент – от 6 до 25%.

Украинская наличка, если ее несут в магазин, попадает в руки россиян, которые частично из-за своей коррупции вбрасывают ее снова на конвертацию украинцам.

С другой стороны, им гривна выгодна, даже несмотря на свою неконвертируемость — потому что она неподсанкционна, не вызывает подозрений. И если ее, например, положить где-нибудь в грузинский или турецкий банк, имеющие представительства в России, то таким образом можно бесконтрольно открыть в какой-то структуре валютные счета, с которых можно покупать какие-то подсанкционные товары. Так как российские операции в долларах полностью под мониторингом, российские операции в рублях просто запрещены.

Словом, Украина, удерживая украинцев на оккупированных территориях, стимулирует российского товаропроизводителя, а еще финансирует каналы "серого" или "параллельного" импорта и средства для оплаты услуг шпионов и диверсантов. Вот такая плохая экономическая ситуация, которую можно разрешить лишь скорейшим освобождением от оккупантов. Ибо рано или поздно все равно они заставят экономику, а ее останется немного, стать чисто российской.

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