"Петля затягивается". ВСУ "закрыли" для россиян железнодорожный мост в Херсоне (видео)

Теперь поезда не могут попасть в оккупированный Херсон, однако ВС РФ возвели понтонные переправы и запустили паромы через Днепр.

29 июля Вооруженные силы Украины лишили оккупантов возможности пользоваться еще одним мостом в Херсоне, по которому доставляли военную технику. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Оперативного командования "Юг".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Спикер Владислав Назаров подчеркнул, что в результате ударов украинской артиллерии по основным транспортным путям ВС РФ стало невозможным движение по Антоновскому железнодорожному мосту через реку Днепр, который расположен восточнее автомобильного. Таким образом россияне не могут доставлять технику в Херсон со стороны Мелитополя не только автомобилями, но и поездами.

[ + – ] Движение по Антоновскому железнодорожному мосту через Днепр стало невозможным

Глава Одесской областной военной администрации Cергей Братчук на своем Telegram-канале подтвердил повреждение железнодорожного моста в Херсоне. Он прикрепил спутниковый снимок, на котором можно заметить крупную, но аккуратную дыру в полотне.

[ + – ] Спутниковый снимок железнодорожного моста в Херсоне Фото: Telegram

"Железнодорожный Антоновский мост – фсьо! Шансов чтобы выжить для орков, вокруг которых постепенно сужающаяся петля окружения становится все меньше. Вам никто не простит пыток и издевательств над пленными, убийство детей и женщин, разрушение Украины в целом", — высказался Сергей Братчук. Он также отреагировал на событие стихом:

Міст накрився мідним тазом,

Що робити з унітазом?

Який вкрав собі додому

Дорогому босу-дону?

Їхав потягом рашист,

Віз снаряди і бензин,

Нещасливий в нього хист,

Під Херсоном мав сюрприз.

Российская логистика очень зависит от железнодорожного снабжения, поэтому потеря переправы может стать критическим ударом по поставкам. Теперь ближайший от Херсона рабочий мост находится в Новой Каховке.

Тем временем разведка Великобритании сообщает, что Россия ищет выход из тяжелого положения. Военные возвели два понтонных моста через Днепр и запустили систему паромов, которые призваны заменить оба херсонских моста после ударов ВСУ.

27 июля оккупационные власти Херсона закрыли Антоновский мост для движения из-за "дыр", которые добавились после обстрела украинской артиллерией. Представитель оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк подтвердила, что ВСУ нанесла "филигранные" удары.

За два до этого Институт изучения войны сообщал, что ВСУ повредили все три моста в Херсоне, которыми пользуются оккупанты. Речь идет об Антоновском мосте, железнодорожном и плотине Новокаховской ГЭС.