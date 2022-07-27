Херсонские коллаборанты закрыли Антоновский мост для движения после ударов ВСУ (видео)

В оккупационной администрации утверждают, что мост не разрушен, но в "нем добавились дыры". Возле объекта образовались пробки из машин, а у въезда стоит пост с российскими военными.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк подтвердила нанесения ударов вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Об этом она рассказала в эфире телемарафона украинских телеканалов.

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По ее словам, удары по мосту были, но "они были филигранные".

Антоновский мост полностью закрыт для движения

Тем временем Херсонские коллаборанты рассказали, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне полностью перекрыт для движения. Представитель оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявляет, что мост не разрушен, однако "в нем добавились дыры".

Он утверждает, что атака на мост никак не повлияет на мирных жителей, ведь российские оккупанты создали переправы и понтонные мосты. Кроме того, оккупанты уверены, что перекрытие моста не влияет на исход войны и считают, что ВСУ не смогут освободить регион.

Как сообщают росСМИ, на Антоновский мост никого не пускают, в том числе военныю машины. Возле объекта образовались пробки из машин, а у въезда стоит пост с российскими военными.

Напомним, в ночь на 27 июля украинская армия ударила по Антоновскому мосту, который оккупанты использовали для переброски вооружения. Сначала росСМИ заявляли, что все атаки ВСУ на мост были якобы отбиты системами ПВО. Однако позже подтвердили разрушения.

25 июля в Институте изучения войны отмечали, что украинские войска повредили все три моста в Херсон, который россияне используют в своих целях.

Тем временем ВС РФ стягивают тяжелую технику из Запорожской области в Херсон. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, это связанно с подготовкой ВСУ к наступлению.