Из-за наступления ВСУ: ВС РФ стягивают тяжелую военную технику в Херсон, — Федоров (видео)

Из Запорожской области в сторону оккупированного города выехало 3 колонны техники россиян. В них было 20 танков, 20 машин десанта и 30 бронированных машин.

Российские войска начали перебрасывать тяжелую военную технику в сторону оккупированного Херсона из Запорожской области. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона украинских телеканалов.

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По его словам, 25 июля через Мелитополь прошло три колонны техники россиян. Первая прошла из Токмака, Новофилиповки и через Вознесенку. В ней было 20 танков. Вторая колонна прошла через центральный проспект Мелитополя — почти 20 единиц машин десанта, а третья колонная проходила через один из районов города. Там было более 30 единиц бронированной техники.

Иван Федоров объяснил переброску техники в сторону Херсона тем, что украинские военные готовятся к наступлению на город, а российские войска будут пытаться защищаться.

"Уверен, что им это не удастся, но сегодня мы действительно видим, что достаточно большое количество техники перебрасываются последние несколько дней", — сказал он.

Напомним, 26 июля в оперативном командовании "Юг" рассказали, что украинские военные уничтожили в Херсонской области пункт управления десантно-штурмовых войск РФ. Также был уничтожен склад с боеприпасами. 25 июля стало известно, что ВСУ ликвидировали командно-наблюдательный пункт ВС РФ в регионе вместе со складом боеприпасов.

В Институте изучения войны отмечают, что армия Украины повредила все три моста в Херсон, которые россияне используют для своих целей, а в российском информационном пространстве растет паника из-за РСЗО Himars.

24 июля херсонский депутат облсовета Сергей Хлань рассказал, что в битве за Херсонскую область произошел перелом на пользу ВСУ. Он считает, что регион будет освобожден до сентября.