Через наступ ЗСУ: ЗС РФ стягують важку військову техніку до Херсона, — Федоров (відео)

Із Запорізької області у бік окупованого міста виїхало 3 колони техніки росіян. У них було 20 танків, 20 машин десанту та 30 броньованих машин.

Російські війська почали перекидати важку військову техніку в бік окупованого Херсона із Запорізької області. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону українських телеканалів.

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За його словами, 25 липня через Мелітополь пройшли три колони техніки росіян. Перша пройшла з Токмака, Новопилипівки та через Вознесенку. У ньому було 20 танків. Друга колона пройшла через центральний проспект Мелітополя — майже 20 одиниць машин десанту, а третя колона проходила через один із районів міста. Там було понад 30 одиниць броньованої техніки.

Іван Федоров пояснив перекидання техніки в бік Херсона тим, що українські військові готуються до наступу на місто, а російські війська намагатимуться захищатись.

"Упевнений, що їм це не вдасться, але сьогодні ми справді бачимо, що досить велика кількість техніки перекидається останні кілька днів", — сказав він.

Нагадаємо, 26 липня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що українські військові знищили на Херсонщині пункт управління десантно-штурмових військ РФ. Також було знищено склад із боєприпасами. 25 липня стало відомо, що ЗСУ ліквідували командно-спостережний пункт ЗС РФ у регіоні разом зі складом боєприпасів.

В Інституті вивчення війни зазначають, що армія України пошкодила всі три мости в Херсоні, які росіяни використовують для своїх цілей, а в російському інформаційному просторі зростає паніка через РСЗВ Himars.

24 липня херсонський депутат облради Сергій Хлань розповів, що в битві за Херсонську область стався перелом на користь ЗСУ. Він вважає, що регіон буде звільнено до вересня.