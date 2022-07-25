ЗСУ знищили командно-спостережний пункт і склади з боєприпасами ЗС РФ на півдні, — ОК "Південь"

Російські війська намагалися наступати на двох напрямках у Херсонській області, проте успіху не досягли та відійшли.

За останню добу ракетно-артилерійські підрозділи збройних сил України знищили командно-наглядовий пункт і два склади з боєприпасами російської армії на півдні України. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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За інформацією відомства, ситуація на Південнобузькому напрямку залишається динамічною, проте розвиток ситуації контролюють сили оборони України.

Російські війська продовжують вести бойові дії кордонах лінії фронту. Також окупанти намагалися наступати в Бериславському районі Херсонської області на двох паралельних напрямках силами за допомогою двох ротних тактичних груп, аби відновити тактичне становище. Однак успіху не досягли та відійшли.

24 липня українська авіація атакувала 5 опорних пунктів російської армії в Херсонській області. У командуванні розповіли, що пара літаків штурмової авіації та бомбардувальники ЗСУ завдали ударів по трьох російських опорних пунктах у Бериславському районі. Пара гелікоптерів Мі-8 і Мі-24 відпрацювали ще дві ворожі цілі в Херсонському районі.

Проте два російські Мі-8 атакували село Ольгине Херсонської області, а пізніше — Андріївку. Втрат в українській армії немає, а ворожі гелікоптери відійшли на вихідні позиції.

За останню добу українські військові відпрацювали на південному напрямку 190 вогневих завдань. Унаслідок чого було знищено 66 російських військових, п'ять танків ЗС РФ, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", протитанковий ракетний комплекс "Фагот", три броньовані та дев'ять одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, 24 липня депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що переломний момент у битві за Херсонську область уже настав на користь ЗСУ. За його словами, регіон буде точно звільнений до вересня, а стратегічні кроки в його деокупації українська армія вже робить.

23 липня стало відомо, що ЗСУ взяли під вогневий контроль Антонівський міст у Херсоні. ЗС РФ перебувають під сильним тиском, розуміючи, що можуть бути оточені та знищені.