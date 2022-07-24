"Переломний момент настав": ЗСУ звільнять Херсонську область до вересня, — Хлань (відео)

Херсонський депутат розповів, що стратегічні кроки українські військові вже зробили, далі ЗСУ будуть робити точні артилерійські удари по лінії фронту та зачищати позиції від ЗС РФ.

На фронті на Херсонщині вже стався переломний момент на користь збройних сил України. Вони звільнять регіон до вересня, а плани російських військ проваляться. Про це заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

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За його словами, українські військові перейшли від оборони до контрнаступу. Стратегічні кроки, які були зроблені, — удар по Антонівському та Дар'ївському мостах, що з'єднують правобережну частину Херсонської області з лівобережною, знищення боєприпасів, техніки та командних пунктів у тилу російської армії та лінії розмежування.

Хлань заявив, що наступними кроками ЗСУ будуть точні артилерійські удари по лінії фронту та зачистка позицій від російської армії.

Депутат також додав, що Херсонська область до вересня точно буде звільнена та повернеться під контроль українських військових. У регіоні не буде жодних фейкових референдумів щодо приєднання до Росії.

Сергій Хлань розповів, що росіяни також розуміють, що перелом у битві за Херсонську область вже відбувся. Тому вони поспішно видають різні укази у пропагандистських цілях. Наприклад, херсонські колаборанти видали указ про організацію виборчкомів у регіоні, але він є швидше декларативним і призначений для підняття бойового духу місцевих зрадників.

Нагадаємо, 23 липня українські військові розповіли, що взяли під вогневий контроль Антонівський міст у Херсоні. Тепер росіяни перебувають під сильним тиском, розуміючи, що можуть бути оточені та знищені в окупованому місті.

20 липня у британській розвідці розповіли, що російські окупанти в Херсоні можуть залишитися без постачання через удари ЗСУ по Антонівському мосту. У відомстві вважають, що контроль над переправами через Дніпро, ймовірно, стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області.