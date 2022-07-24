У Запорізькій та Херсонській областях створюються виборчкоми для "референдумів" про приєднання до РФ

За словами окупантів, підписання указу означає, що попередні органи, які організовували вибори на Запоріжжі, припиняють існування.

Керівник окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький розпорядився про організацію виборчої комісії для проведення так званого референдуму про приєднання окупованої частини регіону до РФ. Про це пишуть проросійські Telegram-канали.

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За його словами, щоб процедура референдуму була "прозорою та легітимною", тобто нібито для захисту виборчих прав громадян, він підписав указ про створення виборчої комісії у Запорізькій області.

Така ініціатива реалізується для підготовки до псевдореферендуму, наміченого на середину осені.

За словами Балицького, підписання указу означає, що попередні органи, які організовували вибори у Запорізькій області, припиняють своє існування. Також він стверджує, що проросійська адміністрація нібито створює "нову відкриту" структуру, до якої увійдуть місцеві жителі.

Повідомляється, що на Херсонщині також створюється виборчком, у ньому буде семеро членів, термін повноважень яких — три роки. За заявами окупаційної адміністрації, зараз оголошено прийом пропозицій щодо кандидатур.

За деякими даними, до 15 вересня окупаційна влада готується провести "референдуми" про входження до складу суб'єктів РФ захоплених територій України. Зазначається, що псевдоголосування має відбутися у Луганській, Херсонській та Запорізькій та Донецькій областях України (причому останні дві окуповані військами РФ лише частково). Підготовкою так званих волевиявлень керує перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія намагалася захопити Україну із 2005 року. З середини 2000 зусиллями РФ руйнувалася СБУ та інші відомства. Контррозвідка провела затримання двох співробітників Секретаріату Кабміну, які мали доступ до секретних даних.

На думку Дмитра Медведєва Україна може зникнути з карти світу. Експрезидент РФ вважає, що з 2014 року Київ перейшов під керування Заходу. Він також назвав президента США Джо Байдена "дивним дідусем із деменцією", а керівництво ЄС — міськими божевільними.