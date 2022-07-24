В Запорожской и Херсонской областях создаются избиркомы для "референдумов" о присоединении к РФ

По словам оккупантов, подписание указа означает, что предыдущие органы, которые организовывали выборы в Запорожской области, прекращают существование.

Руководитель оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий распорядился об организации избирательной комиссии для проведения так называемого референдума о присоединении оккупированной части региона к РФ. Об этом пишут пророссийские Telegram-каналы.

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По его словам, чтобы процедура референдума была "прозрачной и легитимной", то есть якобы для защиты избирательных прав граждан, он подписал указ о создании избирательной комиссии в Запорожской области.

Такая инициатива реализуется для подготовки к псевдореферендуму, который намечен на середину осени.

По словам Балицкого, подписание указа означает, что предыдущие органы, которые организовывали выборы в Запорожской области, прекращают свое существование. Также он утверждает, что пророссийская администрация якобы создает "новую открытую" структуру, в которую войдут местные жители.

Сообщается, что в Херсонской области также создается избирком, в нем будет семь членов, срок полномочий которых — три года. По заявлениям оккупационной администрации, сейчас объявлен прием предложений по кандидатурам.

По некоторым данным, до 15 сентября оккупационные власти готовятся провести "референдумы" о вхождение в состав субъектов РФ захваченных территорий Украины. Отмечается, что псевдоголосование должно состояться в Луганской, Херсонской и Запорожской и Донецкой областях Украины (причем последние две оккупированы войсками РФ лишь частично). Подготовку так называемых волеизъявлений курирует первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

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